Happy New Year 2026 : ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಮೊದಲ-ಕೊನೆಯ ದೇಶಗಳಿವು!
ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮೊದಲು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸಿದರೆ, ಇದಾದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಜಗತ್ತು ಕಾತರದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12ಕ್ಕೆ ನೂತನ ಸಂವತ್ಸರ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು 2025ಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿ, 2026ನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲ ದೇಶಗಳು ಇತರೆ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಮುನ್ನವೇ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ.
ಗೋಲಾಕಾರದ ಭೂಮಿ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರತಿ ದೇಶವೂ ವಿವಿಧ ಸಮಯದ ವಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಅನುಸಾರ ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಲವೆಡೆ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಮೊದಲು ಆಚರಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ನಂತರ ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗೇ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಮೊದಲ ದೇಶ ಕಿರಿಬಾಟಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಿರಿಟಿಮತಿ (ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ದ್ವೀಪ), ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಸಮಯ ವಲಯದ ದೇಶವಾಗಿದೆ. 1995 ರಲ್ಲಿ ಕಿರಿಬಾಟಿ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ದ್ವೀಪಗಳು ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಿನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಂಕ ರೇಖೆಯನ್ನು ಮರುಜೋಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಕಿರಿಬಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಮಯ ಇನ್ನೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಕಿರಿಟಿಮತಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಮಯ ಸುಮಾರು 3.30ಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಕಿರಿಬಾಟಿಯು ಭಾರತದ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 8.5(ಎಂಟೂವರೆ) ಗಂಟೆಗಳ ಸಮಯ ಮುಂದಿದೆ.
ಇತರ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಸಮೋವಾ ಮತ್ತು ಟೋಂಗಾ ಕಿರಿಬಾಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗೇ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕೂಡ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಐದು ದೇಶಗಳು
|ಸಂಖ್ಯೆ
|ಸ್ಥಳ
|ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ
|1
|ಕಿರಿಬಾಟಿ
|12:00 AM, ಜನವರಿ 1
|2
|ಸಮೋವಾ
|11:00 PM, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31
|2
|ಟೋಂಗಾ
|11:00 PM, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31
|2
|ಟೊಕೆಲಾವ್
|11:00 PM, ಡಿಸೆಂಬರ್c 31
|3
|ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್
|10:45 PM, ಡಿಸೆಂಬರ್31
|4
|ರಷ್ಯಾ
|10:00 PM, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31
|4
|ಫಿಜಿ
|10:00 PM, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31
|4
|ಮಾರ್ಷಲ್ ದ್ವೀಪಗಳು
|10:00 PM, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31
|4
|ನೌರು
|10:00 PM, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31
|4
|ವಾಲಿಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯುಚುನಾ
|10:00 PM, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31
|4
|ಟುವಾಲು
|10:00 PM, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31
|5
|ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
|9:30 PM, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31
*ಸೂಚನೆ: ಕಿರಿಬಾಟಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಾದಾಗ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಿರಿಬಾಟಿ: ಸ್ಥಳೀಯ ಗಿಲ್ಬರ್ಟೀಸ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಟಿ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಎಸ್ ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಕಿರಿಬಾಟಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಕಿರಿಬಾಸ್ ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರವು 1979ರಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಸಮೋವಾ: ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಮೋವಾ, ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಮುಂದಿನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಕಿರಿಬಾಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ಸಮಯ ವಲಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟೊಂಗಾ ಇದೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದೇಶ: ಕಿರಿಬಾಟಿಯ ಸುಮಾರು ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ, ಯುಟಿಸಿ-11 ಸಮಯ ವಲಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಕೊನೆಯ ಜನವಸತಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸಮೋವಾ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಜನವಸತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಯುಎಸ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಬೇಕರ್ ಮತ್ತು ಹೌಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇವು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ವಿಶ್ವದ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ.
