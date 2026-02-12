ETV Bharat / bharat

ಬಂದೂಕು, ಬಾಂಬ್ ಹಿಡಿದ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ಡೋಲಕ್: ಹೊಸ ಬದುಕಿಗೆ ಶರಣೆಂದ ನಕ್ಸಲರು!

ಹಿಂಸೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನಕ್ಸಲರು ಈಗ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಸ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಡೋಲಕ್, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾಜಿ ನಕ್ಸಲರು
ಡೋಲಕ್, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾಜಿ ನಕ್ಸಲರು
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 12, 2026 at 9:20 AM IST

Updated : February 12, 2026 at 9:27 AM IST

ಕಂಕೇರ್(ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ): ಅಂದು ಬಂದೂಕು ಹಿಡಿದ ಕೈಗಳಿವು. ಅದೇ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಬಾಂಬ್ ಮತ್ತು ಗನ್‌ಪೌಡರ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಕೈಗಳು, ಡ್ರಮ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನಕ್ಸಲರು ಈಗ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಕ್ಸಲ್ ಪುನರ್ವಸತಿ ನೀತಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಶರಣಾದ ನಕ್ಸಲರು ಹಿಂಸೆ ತೊರೆದು ಕೌಶಲದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಕ್ಸಲ್ ಪುನರ್ವಸತಿ ನೀತಿ-2025ರಡಿ 40 ನಕ್ಸಲರು ಕಂಕೇರ್‌ನ ಭಾನುಪ್ರತಾಪುರ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಚೌಗೆಲ್ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಶುರುಮಾಡಲು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವ ಇವರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯವೂ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಶರಣಾದ ನಕ್ಸಲರಿಗೆ ಅವರ ಆಶಯದಂತೆಯೇ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋರ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಜಿ ನಕ್ಸಲರು ತಮ್ಮದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಹೊಸ ಬದುಕು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ಆಶಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚೌಗೆಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮುಲ್ಲಾ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಕ್ಸಲರು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿಟ್ಟು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕುವ ಕಲೆ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋರ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮಾಜಿ ಮಾವೋಗಳು ತಾವು ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಶರಣಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ವಾಹನ ಚಾಲನೆ, ಹೊಲಿಗೆ, ಕಸೂತಿ, ಮರಗೆಲಸ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್‌ನಂತಹ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತರಬೇತಿಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಾ, ಗೌರವಯುತ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವರ್ಷಗಳಿಂದ 'ಕೆಂಪು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ'ಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಬಸ್ತಾರ್ ವಿಭಾಗ ಈಗ ತ್ವರಿತಗತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಜತೆಗೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಇವರು ಅರಣ್ಯ ತೊರೆದು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಚೌಗೆಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಬಿರದ ಆವರಣ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 'ಕೌಶಲ್‌ಗಢ'ವಾಗಿಯೇ ಬದಲಾಗಿದೆ.

1ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶರಣಾದ ನಕ್ಸಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓದು, ಬರೆಯಲು ಕಲಿಯಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ. ಮಾಜಿ ನಕ್ಸಲರನ್ನು 20-20 ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣರನ್ನಾಗಿಸಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಶರಣಾದ ನಕ್ಸಲ 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮನ್ಹರ್ ತಾರಮ್ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದೆರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ಇವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ಇವರಿಗೆ, ಸ್ಟೀರಿಂಗ್‌, ಕ್ಲಚ್, ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕೆಂದು ತರಬೇತುದಾರರು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವ ನನ್ನ ಬಯಕೆ ಈಗ ಈಡೇರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತು.

ಬಂದೂಕು ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಶರಣಾದ ನಕ್ಸಲರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋರ್ಸ್
ಬಂದೂಕು ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಶರಣಾದ ನಕ್ಸಲರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋರ್ಸ್

ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಮರಗೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶರಣಾದ ಮಾವೋವಾದಿ ನರಸಿಂಗ್ ನೇತಮ್ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಲು ನೆರವಾಗುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

19 ವರ್ಷದ ಸುಕ್ದು ಪಡ್ಡಾ ಅವರು ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಜೀವನೋಪಾಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

19 ವರ್ಷದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಜಲ್ ವೆಡ್ಡಾ ಅವರು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಯುವ ಬಯಕೆ ಇತ್ತು. ಆ ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜಗದೇವ್ ಕೊಮ್ರಾ, ರಾಜು ನುರುತಿ, ಬಿರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಂಡವಿ, ಮೈನು ನೇಗಿ, ಸನೌ ಗಾವ್ಡೆ, ಮನಾಕಿ ನೇತಮ್, ಸಂಕೊ ನುರುತಿ, ಉಂಗಿ ಕೊರ್ರಂ, ರಾಮೋತಿ ಕವಾಚಿ, ಮಂಕರ್ ಹುಪೇಂಡಿ, ಡಾಲಿ ಸಲಾಮ್, ಗೆಂಜೊ ಹುಪೇಂಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಶರಣಾದ ನಕ್ಸಲರು ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ, ಬಡಗಿ ಕಲೆ, ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಂಡ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಔಷಧಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದಂತೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ಡೋಲಕ್ ಮುಂತಾದ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವ ಮನರಂಜನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪುನರ್ವಸತಿ ಶಿಬಿರದ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿನೋದ್ ಅಹಿರ್ವಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಉತ್ತರ ಬಸ್ತಾರ್‌ ಕಂಕೇರ್‌ನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯ ಸೂಚನೆಯಂತೆ, ಶರಣಾದ ಮಾವೋವಾದಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲು ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು 20-20 ಬ್ಯಾಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಣಬೆ ಉತ್ಪಾದನೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ಸ್ವಉದ್ಯೋಗ ಆಧಾರಿತ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳ ಕುರಿತೂ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Last Updated : February 12, 2026 at 9:27 AM IST

SKILL DEVELOPMENT COURSE
SURRENDERED NAXALITES
CHHATTISGARH
ನಕ್ಸಲರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ
NAXAL REHABILITATION POLICY 2025

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

