ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೈಮಗ್ಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಕತ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿರುವ ರಶ್ಮಿ ಠಾಕೂರ್!
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೈಮಗ್ಗ ನೇಯ್ಗೆಯ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕೈಮಗ್ಗದ ಜವಳಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ತಂದುಕೊಡಲು ಶ್ರಮಿಸುವುದಾಗಿ ರಶ್ಮಿ ಠಾಕೂರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 25, 2026 at 2:28 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಮಿಸ್ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಕೈಮಗ್ಗದ ಇಕತ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ರಾಯಭಾರಿ ಆಗಿರುವ ರಶ್ಮಿ ಠಾಕೂರ್ಗೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೈಮಗ್ಗ ವಲಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೈಮಗ್ಗ ನೇಯ್ಗೆಯ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕೈಮಗ್ಗದ ಜವಳಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ತಂದುಕೊಡಲು ಶ್ರಮಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಂಸ್ಥಾನ ನಾರಾಯಣಪುರಂ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟಪಾಕ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿನ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ನೇಯ್ದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. 'ಪುಟ್ಟಪಾಕ ಟೆಲಿಯಾ ರುಮಾಲ್' ಮತ್ತು 'ಇಕತ್' ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನೇಯ್ಗೆಗಾರರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಕೈಮಗ್ಗದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಎಲ್ಲರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದ ಅವರು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅವರ ಜವಳಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಗಂಜಿ ಯಾದಗಿರಿ, ಚಿಲುಕೂರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು, ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು, ಕೈಮಗ್ಗ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಧರ್ಮೇಂದರ್, ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಿಕ್ಷಮಯ್ಯ, ಪ್ರಸನ್ನ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರೇಶಂ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶಂ, ದೇವಾಲಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗೇಶ್, ಪ್ರಭಾಕರ್, ಅಶೋಕ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ತೆಲಂಗಾಣ ಕೈಮಗ್ಗ ಮತ್ತು ಪೋಚಂಪಲ್ಲಿ ಇಕತ್ನ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ರಶ್ಮಿ ಠಾಕೂರ್, ತಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಅಭಿಯಾನಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯು ಕೈಮಗ್ಗದ ನೇಯ್ಗೆಯನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರ ಹಾಗೂ ಭರವಸೆಯ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು, ಅವರು ಭೂದಾನ ಪೋಚಂಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚುಂದೂರ್ನಂತಹ ನೇಯ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 79ನೇ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪೋಚಂಪಲ್ಲಿ ಇಕತ್ ಕೈಮಗ್ಗದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.
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