ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೋಷಾರೋಪ: ಸಿಇಸಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ INDIA ಒಕ್ಕೂಟ
ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ 'ಇಂಡಿಯಾ' ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೀರಾ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ 'ಅಣಕು ಸಂಸತ್ತಿ'ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 31, 2026 at 7:27 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 8:08 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: "ಮತ ಕಳ್ಳತನ" ಮತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ "ಮಹಾರ್ಯಾಲಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ (ಸಿಇಸಿ) ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ವಾನುಮತದ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.
ಮಾಜಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಮೀರಾ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿ, ಆರ್ಜೆಡಿ, ಎನ್ಸಿಪಿ (ಎಸ್ಸಿಪಿ), ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ), ಜೆಎಂಎಂ, ಜೆಕೆಎನ್ಸಿ, ಜೆಕೆಪಿಡಿಪಿ, ಕೇರಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಎಂ), ಸಿಪಿಐ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಕ್ಷಗಳ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಅಣಕು ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಆರೋಪದಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे गठबंधन से 31 सांसद चुन कर आए। 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव हुआ। इलेक्शन के दौरान शाम 4 से 5 बजे के बाद मात्र दो घंटे के अंदर 40 लाख वोट पड़ गए। हमने चुनाव आयोग से पूछा - 40 लाख लोग सिर्फ 2 घंटे में कहां से आ गए, कहां खड़े थे और किन बूथों पर भीड़ थी। हमने ज्ञानेश कुमार से इसका वीडियो प्रूफ मांगा, लेकिन उसने हमें आज तक कोई CCTV फुटेज नहीं दी। अब SIR के जरिए जनता से वोट का अधिकार छीना जा रहा है। इसलिए हम CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जन-महाभियोग का पूर्ण समर्थन करते हैं। : शिवसेना (UBT) सांसद @AGSawant जी 📍 दिल्ली— Congress (@INCIndia) October 31, 2026
ಬಿಜೆಪಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಜನರು ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಇದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮರೆಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. 'ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೇವಲ ಕೈಗೊಂಬೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮುಖ್ಯ ಕೈಗೊಂಬೆಗಳು' ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿಯ ಮಹುವಾ ಮೊಯಿತ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೃಣಮೂಲ ಸಂಸದ ಮಹುವಾ ಮೊಯಿತ್ರಾ ಶನಿವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಿಜೆಪಿ ರೂಪಿಸಿದ ಒಂದು ಮೆಕಿಯಾವೆಲಿಯನ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೇವಲ ಕೈಗೊಂಬೆ. ಮುಖ್ಯ ಕೈಗೊಂಬೆಗಳು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಂದು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಸಿಇಸಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ದೋಷಾರೋಪಣೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಅಣಕು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊಯಿತ್ರಾ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ 'ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ' (Special Intensive Revision - SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ, ಜನರ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ಸಂಸದ ಅರವಿಂದ ಸಾವಂತ್ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
𝗧𝗵𝗲 𝗕𝗲𝗻𝗴𝗮𝗹 𝗲𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝘄𝗮𝘀 𝘀𝘁𝗼𝗹𝗲𝗻. But we will not let them, the Modi-Shah-Gyanesh gathbandhan, steal any more elections. 🔹Gyanesh Kumar must go. 🔹This Modi-Shah-Gyanesh gathbandhan must go. 🔹 The SIR must be halted. We must fight so that no other election is stolen. Free and fair elections have to return to the Republic of India. : TMC Deputy Leader @sagarikaghose ji at the Public Impeachment of CEC Gyanesh Kumar 📍Delhi— Congress (@INCIndia) October 31, 2026
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ (CEC) ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸುವ (impeachment) ಕುರಿತು 'ಇಂಡಿಯಾ' (INDIA) ಒಕ್ಕೂಟವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾವಂತ್, ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಪದಚ್ಯುತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುರಿದ ಮಳೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಈ 'ಅಣಕು ಸಂಸತ್ತು' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಂದಿಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗದಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಒಮ್ಮತದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
2027ರ ಪಂಜಾಬ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ; 40 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಎಎಪಿ
ಅಗ್ನಿವೀರರ ಮೊದಲ ತಂಡದ ನಿವೃತ್ತಿ: ಸೇನೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ 18,300 ಅಗ್ನಿವೀರರಿಗೆ ತಲಾ 11 ಲಕ್ಷ ರೂ. 'ಸೇವಾ ನಿಧಿ' ಪ್ಯಾಕೇಜ್