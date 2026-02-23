ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಂಧಿಯಾ ರಾಜಮನೆತನದ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಸೇರಿ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಕಳ್ಳತನ
ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನ ಸಿಂಧಿಯಾ ರಾಜವಂಶದ ಛತ್ರಿ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯದಿಂದ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಕಳುವಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಕಳ್ಳನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 23, 2026 at 10:34 AM IST
ಗ್ವಾಲಿಯರ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನ ಸಿಂಧಿಯಾ ರಾಜವಂಶದ ಛತ್ರಿ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಚಕ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ ಕಳ್ಳತನ ಪತ್ತೆ: ಸಿಂಧಿಯಾ ರಾಜವಂಶದ ಅಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜ್ ಛತ್ರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನ ಕಟೋರಾ ತಲಾಬ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಧಿಯಾ ಅರಮನೆ ಜೈ ವಿಲಾಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಬಳಿ ಇದೆ. ಸಿಂಧಿಯಾ ರಾಜಮನೆತನದ ಸದಸ್ಯರ ಸಮಾಧಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವೆ. ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾದ ರಾಜಮನೆತನದ ದೇವಾಲಯ ಈ ಸಂಕೀರ್ಣದೊಳಗಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ಅರ್ಚಕರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ, 18 ಅಮೂಲ್ಯ ಬೆಳ್ಳಿ, ಹಿತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರದ ವಿಗ್ರಹಗಳು, ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಣಿಕೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ: ಈ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ, ಛತ್ರಿ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಕಾವಲುಗಾರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರು ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಸಿಎಸ್ಪಿ ಮನೀಶ್ ಯಾದವ್, "ಅಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರ ಛತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕಾವಲುಗಾರರು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬರು ಸಂಕೀರ್ಣದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಛತ್ರಿ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಒಳಗೆ ಯಾರೂ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಅರ್ಚಕರು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳನ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳ್ಳನಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಹುಡುಕಾಟ: ಸಿಂಧಿಯಾ ಛತ್ರಿ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ್ಣು ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಕಳ್ಳತನವಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮೌಲ್ಯ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯ 30,000 ರೂ.ಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವುಗಳನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ದಿರುವ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ದರೋಡೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ರಂದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಲೌರೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಲೌವ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಮನೆತನದ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳನ್ನು ದರೋಡೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೊನಪಾರ್ಟೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮೇರಿ ಲೂಯಿಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಪಚ್ಚೆ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಎಂಟು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಳ್ಳರು ಪರಾರಿಯಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೀರಿಟ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು.