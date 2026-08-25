ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ ಹವಾ: ಆದರೆ, ಮುತ್ತಿನ ಕಾರಿಗೆ ಬಿತ್ತು ₹5,500 ದಂಡ!
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಾರನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ದಂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾ?.
Published : August 25, 2026 at 8:47 AM IST
ಗ್ವಾಲಿಯರ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಈಗಿನ ಯುವಕರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನ ಈ ಘಟನೆ. ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನ ಕಾರನ್ನು 'ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಾರ್' ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಶೇಷ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದರೂ, ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆರೋಪದಡಿ 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವೂ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಹೌದು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ (views) ಮತ್ತು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತನ್ನ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾರನ್ನು ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಯುವತಿಯು ಕೆಂಪು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಸಿ ಕಾರಿನ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ 3400 ಕಡೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ.
ಬಳಿಕ ಯುವಕ ಮುತ್ತಿನ ಗುರುತುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕಾರನ್ನು ನಗರದ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಾರಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 55 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದು ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಾರಿಗೆ ದಂಡದೇಟು!: ವಿಡಿಯೋ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಪೊಲೀಸರು ದಂಡಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಾಲನೆಗಾಗಿ ಕಾರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕ ಯುವಕನಿಗೆ 5,500 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯುವಕನಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಗೆಳತಿ ಹಚ್ಚೊತ್ತಿದ್ದ ಮುತ್ತಿನ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಆತನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ನೀರು ಹಾಕಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕ ತನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದ್ದಾನೆ.
ಬಳಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಯುವಕ, ನಮ್ಮ ಈ ನಡೆಯು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ನನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ದಂಡವನ್ನೂ ಪಾವತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ: ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ರಘುವಂಶಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಾರು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಂಡ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಯುವಕ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಕಾರನ್ನು ತಾನೇ ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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