ಚಳಿ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶೇಷ ಲಡ್ಡು ತಯಾರಿಸಿ ಬೀದಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಗೋಶಾಲೆ: ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನಿದೆ ಈ ಲಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ?

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಗ್ವಾಲಿಯರ್​ನಲ್ಲಿನ ಗೋಶಾಲೆಯೊಂದ ನಿತ್ಯ 1 ಕ್ಷಿಂಟಲ್​ ವಿಶೇಷ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಬೀದಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೀತ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ.

ಹಸುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಲು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಲಡ್ಡುಗಳು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 13, 2025 at 1:49 PM IST

2 Min Read
ಗ್ವಾಲಿಯರ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚಳಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ. ಮೈ ಕೊರೆತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹೊದಿಕೆ, ಶಾಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಬೀದಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಗಡಗಡ ನಡುಗಿಕೊಂಡೇ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇವುಗಳು, ತಂಡಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಗ್ವಾಲಿಯರ್​ನ ತಿಪ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಆದರ್ಶ ಗೋಶಾಲೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉಪಾಯ ಹುಡುಕಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಬೀದಿ ಹಸು, ದನ ಕರುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲಡ್ಡು ತಯಾರಿಸಿ ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ ಅಂಶವು ರಾಸುಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಶೀತ ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗೋಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗೋಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ETV Bharat)

ಹಸುಗಳ ಸಗಣಿಯಿಂದ ಗುಲಾಲ್​ ತಯಾರಿ, ದನಗಳ ಮದುವೆಯಂತಹ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಆದರ್ಶ ಗೋಶಾಲೆಯು ತನ್ನಲ್ಲಿನ ಹಸುಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಬೀದಿ ರಾಸುಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಗೋಶಾಲೆಯನ್ನು ಸಾಧು- ಸಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಈ ಗೋಶಾಲೆ ಇಂದಿಗೂ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿದೆ.

ರಾಗಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಮೆಂತ್ಯೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಲಡ್ಡುಗಳು
ರಾಗಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಮೆಂತ್ಯೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಲಡ್ಡುಗಳು (ETV Bharat)

ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಡ್ಡುಗಳ ತಯಾರಿ: ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಗೋ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಬೀದಿ ರಾಸುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಲಡ್ಡುಗಳ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗೋಶಾಲೆಯ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಹಸುಗಳನ್ನು ಚಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಚಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿದೆ ಈ ಲಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ?: ವಿಶೇಷ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಲಡ್ಡುಗಳು ಬೀದಿಬದಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಅವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವು ಶೀತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಹದಗೆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಲಡ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ಚಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರಬಹುದು. ಈ ವಿಶೇಷ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಬೆಲ್ಲ, ರಾಗಿ, ಸೆಲರಿ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಶೀತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳು ಬೆಚ್ಚಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೀದಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಬೇಕಿದೆ: "ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಜನರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ರಾಸುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲು ಈ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ, ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ನೂರಾರು ಜಾನುವಾರುಗಳು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಕೃಷ್ಣಾಯಣ ಗೋಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂತ ರಿಷಭ್ ದೇವ್ ಆನಂದ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಹೇಳಿದರು.

ಆದರ್ಶ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಹಸುಗಳು
ಆದರ್ಶ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಹಸುಗಳು (ETV Bharat)

ಗೋರಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳ ಭಕ್ತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವು ಆಹಾರ, ನೀರು, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೆಲರಿಯಿಂದ ತೃಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಮನೋಭಾವದಿಂದ, ನಾವು ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ, ಬೆಲ್ಲ, ರಾಗಿ, ಸೆಲರಿ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯದ ಮಿಶ್ರಣ ಬಳಸಿ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲಡ್ಡು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಡಜನ್ ಗೋರಕ್ಷಕ ಗುಂಪುಗಳು ವಿತರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಸುಗಳು ಎಲ್ಲೇ ಕಂಡರೂ ಈ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ನೀಡಿ: "ಜನರು ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿನ ಹಸುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಬೇಕು. ಗೋ ಸೇವೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಜನರು ನಮ್ಮ ಗೋಶಾಲೆ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಇದರ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೋ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

