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ಮಹಿಳೆಯ ಕತ್ತರಿಸಿದ ರುಂಡ ಫ್ರಿಡ್ಜ್​​ನಲ್ಲಿ, ಮುಂಡ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪತ್ತೆ: ಶಂಕಿತ ಪತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣು!

ಅಸ್ಸಾಂನ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಆಕೆಯ ರುಂಡವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್​​ನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ದೇಹದ ಭಾಗ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ASSAM MURDER CASE
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 7, 2026 at 4:15 PM IST

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ಗುವಾಹಟಿ (ಅಸ್ಸಾಂ): ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಲ್ಟೋಲಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮನೆಯೊಂದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಭಾಗಶಃ ಕೊಳೆತ ಮತ್ತು ಶಿರಚ್ಛೇದಿತ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಲೆಯನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್​ ಒಳಗೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಕೆಯ ಪತಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಸೋಮವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹತ್ಯೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರಿಯಾ ತಾಲೂಕ್ದಾರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಕೆಯ ಪತಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುವಾಹಟಿಯ ನೂನ್ಮತಿ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ತಂಡವೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಲೆಯೊಂದಿಗೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮೃತದೇಹ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಕೊಲೆ ನಡೆದು 24 ರಿಂದ 48 ಗಂಟೆಗಳಾಗಿದೆ. ಮೃತದೇಹ ಕೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಲೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಥಿನ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್​​​ನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪತಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣು: ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಶಂಕಿತ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿ ರಾಮಾನುಜನ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಬೆಲ್ಟೋಲಾ ಪ್ರದೇಶದ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೃತದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಶನಿವಾರಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

GUWAHATI MURDER
WOMAN HEAD FOUND IN FRIDGE
WOMAN KILLED IN ASSAM
ಮಹಿಳೆಯ ಕೊಲೆ
ASSAM MURDER CASE

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