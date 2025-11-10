ETV Bharat / bharat

ತನ್ನ ಮಾತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್​ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಹಪಾಠಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಬಾಲಕ

ಗುಂಡು ತಗುಲಿ ಹುಡುಗನ ಗಂಟಲಿಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 10, 2025 at 12:15 PM IST

ಗುರುಗ್ರಾಮ(ನವದೆಹಲಿ): ತನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲೇ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟಾದ 11ನೇ ತರಗತಿಯ ಬಾಲಕ ತನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಯ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ದೆಹಲಿಯ ಗುರುಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಆತನೊಂದಿಗಿದ್ದ ಬಾಲಕನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಏನಾಯ್ತು?: ಗುರುಗ್ರಾಮ್‌ನ ಸೆಕ್ಟರ್​ 48ರಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಪಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಗುಂಡು ತಗುಲಿ 17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಿದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಪಿಸ್ತೂಲ್​ನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಜಗಳದಿಂದ ಆರೋಪಿ ಬಾಲಕ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತನ ತಾಯಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹರಿಯಾಣ ಡಿಜಿಪಿ ಒ.ಪಿ.ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ​, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂತ್ರಸ್ತ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು ಸಹಪಾಠಿಗಳು. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮೂರು ಬಾರಿಯೂ ಉತ್ತರಿಸದೇ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲೇ ಏನನ್ನೋ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಾಗಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಬಾಲ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಫರಿದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಗೃಹಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗುಂಡು ಆತನ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ. ಗುಂಡಿನ ಕೆಲವು ತುಣುಕುಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೂಳೆ ಮುರಿದಿದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಎಸ್​ಪಿ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿ 'ಎಕ್ಸ್'​ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್​ ಆಟವಾಡುವ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಎಂಬುದು ಆಟವಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಜಗಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಸದರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತನ ತಾಯಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಯ ಗೆಳೆಯ ಆತನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗ ಹೋಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ ಆತನೇ ಬಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಮುಂದಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವರ ನಡುವೆ ಜಗಳವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿಯ ತಂದೆ ಪಟ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡೀಲರ್​ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

