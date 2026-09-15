ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಬೈಕರ್ ಪ್ರಕರಣ; ಆರೋಪಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬೈನ್ಸ್ಲಾ ಬಂಧನ, ಕೊಲೆ ಯತ್ನದ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗುರುಗ್ರಾಮ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಎನ್ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 109ರಡಿ ಕೊಲೆ ಯತ್ನದ ಆರೋಪ ಹೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 10 ವರ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
Published : September 15, 2026 at 1:34 PM IST
ಗುರುಗ್ರಾಮ್, ಹರಿಯಾಣ : ಇಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಮಹಿಳಾ ಬೈಕರ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕಾರು ಚಾಲಕ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬೈನ್ಸ್ಲಾನನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರಾಜ್ಗಢದಿಂದ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುರುಗ್ರಾಮ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಶಿಬಾಶ್ ಕಬಿರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗುರುಗ್ರಾಮ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಎನ್ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 109ರಡಿ ಕೊಲೆ ಯತ್ನದ ಆರೋಪ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಬೀತಾದರೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?: ಇಲ್ಲಿನ ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಬೈಕರ್ ಸಿಯಾ ಅವರ ಬೈಕ್ಗೆ ಕಾರೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ದೃಶ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಸೆಕ್ಟರ್ 56 ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಲಂಕಷ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಕೊಲೆ ಯತ್ನದ ಆರೋಪವನ್ನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Palwal, Haryana: On Gurugram Hit-and-run incident, accused Kalyan Baisla’s family lawyer, Advocate Naveen Baisla says, "This is simply a case of an accident. They were riders, and they were provoking my friend. Sometimes they would gesture as if asking him to race. When he… pic.twitter.com/mjdkfmi9ap— IANS (@ians_india) September 15, 2026
ಆರೋಪಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬೈನ್ಸ್ಲಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ವಕೀಲ ನವೀನ್ ಬೈನ್ಸ್ಲಾ, ಈ ಘಟನೆಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಪಘಾತ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಪಘಾತದ ಪ್ರಕರಣವಷ್ಟೇ. ಬೈಕ್ ಸವಾರರಾದ ಅವರು, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಕಾರಿನ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ವಾಹನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿತು. ಮುಂದೆ ಯು ಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ, ಕಾರು ಬೈಕ್ಗೆ ತಾಕಿತು ಹೊರತೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೇರ ಉದ್ದೇಶವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಯಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಈ ಕುರಿತು ಸೆಕ್ಟರ್ 56 ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಅವರ ವಿವರವಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಿಹಾ ಸಹೋದರ ದೀಪಂಕರ್ ಚೌಹಾಣ್, ಘಟನೆ ಸಂಬಂದ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನ ಸೆಕ್ಟರ್ 56ರ ಎಸ್ಎಚ್ಒ ಅವರಿಗೆ ಸಿಯಾ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸಲು ಸ್ವತಃ ಎಸ್ಎಚ್ಒ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಯಾ, ಸ್ನಾಯು ನೋವು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಆಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಎಸ್ಎಚ್ಒ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಬರುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಕೊಲೆ ಯತ್ನ, ಹಿಟ್ - ಅಂಡ್ - ರನ್ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆರೋಪಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು, ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಲೇನ್ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡದಾಗ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಿನೊಳಗೆ ನಾಲ್ವರಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಮುಖವನ್ನು ಸಿಯಾ ನೋಡಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದರು.
ಹರಿಯಾಣದ ಸಚಿವ ಗೌರವ್ ಗೌತಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಎಂದು ಕಂಡುಬರುವ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಪರಾಧಿ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅವರು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ, ಅವರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
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