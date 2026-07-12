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ಎಸ್‌.ಜಾನಕಿ ಹುಟ್ಟೂರು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪಲ್ಲಪಟ್ಲದಲ್ಲಿ ಮಡುಗಟ್ಟಿದ ಶೋಕ

ಹಾಡು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞೆ ಜಾನಕಿ- ಹುಟ್ಟೂರು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪಲ್ಲಪಟ್ಲದಲ್ಲಿ ಶೋಕ- ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದ ದೂರದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.

S JANAKI PASSES AWAY
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕಿ ಜಾನಕಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 12, 2026 at 1:25 PM IST

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Updated : July 12, 2026 at 1:35 PM IST

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ಗುಂಟೂರು(ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅಗಲಿದ ಮಹಾಚೇತನ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕಿ ಎಸ್​.ಜಾನಕಿ ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಬಾಪಟ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಜಾಮ್​ ಮಂಡಲದ ಪಲ್ಲಪಟ್ಲಂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಸ್ವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞೆಯ ಅಗಲಿಕೆಯು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ದುಃಖಿತರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ.

ಜಾನಕಿ ಅವರು ಪಲ್ಲಪಟ್ಲಂ ಗ್ರಾಮದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿದವರು. ಬಳಿಕ, ಅವರು ಮೂರು ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗ ಕುಟುಂಬವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ಅವರ ತಂದೆ ಕರೀಂನಗರ ಬಳಿಯ ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಜಾನಕಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಸಿರ್ಸಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು.

ಹುಟ್ಟೂರಿನ ನಂಟು ಬಿಡದ ದಿಗ್ಗಜ ಗಾಯಕಿ: ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಪಲ್ಲಪಟ್ಲಂ ತೊರೆದರೂ ಅವರ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದರ ನಂಟು ಎಂದಿಗೂ ಬೆಸೆದಿತ್ತು. ಹಲವು ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಊರಿನ ಸಹಚರ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಜಾನಕಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟೂರಿನೊಂದಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು.

ಈಗ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಪಲ್ಲಪಟ್ಲಾದಲ್ಲಿರುವ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣು ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿದ್ದ ಜಾನಕಿ ಅವರನ್ನು ಕಂಡವರು ಇಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಗೀತ ರಾಣಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ಜಾನಕಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅವರ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ.

ಜಾನಕಿ ಅವರು ಪಲ್ಲಪಟ್ಲಂನಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದು ಕೇವಲ ಮೂರೇ ವರ್ಷ. ಆದರೆ, ಅವರು ಹಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ನೆನಪುಗಳು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ" ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ.

ದೂರವಿದ್ದರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಹುಟ್ಟೂರ ಪ್ರೀತಿ: ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಜಾನಕಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ಬರುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರು ಜನಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ. ಅಖಂಡ ಗುಂಟೂರು ಜಿಲ್ಲೆ (ಬಾಪಟ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಇಬ್ಭಾಗ) ಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅನೇಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾಗ, ಪಲ್ಲಪಟ್ಲದ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಗುಂಟೂರಿನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ: ಜಾನಕಿ ಅವರು 2009ರಲ್ಲಿ ಗುಂಟೂರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದೆ. ಕಲಾದರ್ಬಾರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೊತ್ತೂರಿ ರಂಗರಾವ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ದಣಿವಿಲ್ಲದೆ 18 ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ನಂತರ, 2011ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ವಾಣಿ ಜಯರಾಮ್ ಮತ್ತು ಪಿ.ಬಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ, ಪಲ್ಲಪಟ್ಲ ಮತ್ತು ತೆನಾಲಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಗುಂಟೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.

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Last Updated : July 12, 2026 at 1:35 PM IST

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S JANAKI
LEGENDARY SINGER S JANAKI
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ಜಾನಕಿ ಹುಟ್ಟೂರು ಪಲ್ಲಪಟ್ಲ
S JANAKI PASSES AWAY

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