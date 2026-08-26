ETV Bharat / bharat

ಚಿನ್ನದ ಧಾನ್ಯ! 2,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ತಳಿ, ಯುವ ರೈತನಿಗೆ ಕೈ ತುಂಬಾ ಆದಾಯ: ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿವು

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೋರ್ವ ಯುವ ರೈತ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಸೋನಾ ಮೋತಿ ಗೋಧಿ ತಳಿ ಬೆಳೆದು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೆ 12 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋನಾ ಮೋತಿ ಗೋಧಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಯುವ ರೈತ ಅರ್ಜುನ್
ಸೋನಾ ಮೋತಿ ಗೋಧಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಯುವ ರೈತ ಅರ್ಜುನ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 26, 2026 at 5:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಭೋಪಾಲ್: ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಈ ಸೋನಾ ಮೋತಿ ಗೋಧಿ ದೇಶದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಕಂಡುಬರುವ ಗೋಧಿಯಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಚಿಕ್ಕವು ಮತ್ತು ದುಂಡಗಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿವೆ, ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ 'ಚಿನ್ನದ ಧಾನ್ಯ' ಎಂಬ ಬಿರುದು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೇ ಇಲ್ಲಿರುವ ಗುರುತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ.

ಸಾಮಾನ್ಯ ತಳಿಯ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸೋನಾ ಮೋತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೆ 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಕೆ.ಜಿಗೆ ಸುಮಾರು 120 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಗುಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವ ರೈತ ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹನ್ನೆರಡುವರೆ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೋನಾ ಮೋತಿ ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ, ಕೈತುಂಬಾ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋನಾ ಮೋತಿ ಗೋಧಿ
ಸೋನಾ ಮೋತಿ ಗೋಧಿ (ETV Bharat)

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಗೋಧಿ ತಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾದ ಈ ವಿಧವನ್ನು ಕೆಲವು ಮಾರಾಟಗಾರರು 'ಸಕ್ಕರೆ ರಹಿತ ಗೋಧಿ' ಎಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್‌ನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿವರಣೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಸೋನಾ ಮೋತಿ ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬಲವಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪುರಾವೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

ಆದರೆ, ರೈತ ಅರ್ಜುನ್‌ ಅವರಿಗೆ ಈ ಧಾನ್ಯವು ಕೇವಲ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಧಾನ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಬೀಜದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹೊರಗೆ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸುತ್ತ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕೃಷಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್‌ ಗೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ.

ಸಾಮ್ರಾಟ್ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅರ್ಜುನ್, ಭೋಪಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೈತರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಸಾಹಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೋನಾ ಮೋತಿ ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೀಜವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕರವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳುವವರು ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ನಾನು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜುನ್ ಹೇಳಿದರು. ಸೋನಾ ಮೋತಿಯನ್ನು ಈಗ ಸುಮಾರು 12 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಜುನ್, ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಬೀಜವನ್ನು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋನಾ ಮೋತಿ ಗೋಧಿ ಕೃಷಿ
ಸೋನಾ ಮೋತಿ ಗೋಧಿ ಕೃಷಿ (ETV Bharat)

ಅರ್ಜುನ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೋಧಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಂಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋನಾ ಮೋತಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೀಜವನ್ನು ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 12,000 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದೇ ವಿಧವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮಾರಾಟಗಾರ ಎರಡು ಕೆಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 399 ರೂ. ಮತ್ತು 10 ಕೆಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 1,949 ರೂ.ಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು 195–200 ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗೋಧಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಧಾನ್ಯದ ಅಪರೂಪತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಸೋನಾ ಮೋತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ಗೋಧಿ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲುಟನ್‌ ಹಾಗು ಪ್ರೋಟೀನ್, ಖನಿಜಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಗೋಧಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಸೋನಾ ಮೋತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ HD 2967 ವಿಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಗೋಧಿ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ನಿಯಮಿತ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಸೋನಾ ಮೋತಿ ಗೋಧಿ ಕೃಷಿ
ಸೋನಾ ಮೋತಿ ಗೋಧಿ ಕೃಷಿ (ETV Bharat)

ದಿನಸಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಿವೇಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, "ಸೋನಾ ಮೋತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರೈತ ಮಂಡಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರ ಆಸಕ್ತಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಕೃಷಿ ವಿಧಾನ, ಅದರ ವಿರಳತೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮೊದಲು ತುಂಡು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ರೈತ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ವ್ಯಾಪಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಬದಲು, ಕೆಲವು ರೈತರು ಬಹುತೇಕ ಮರೆತುಹೋದ ಧಾನ್ಯಗಳ ಕೃಷಿ, ಅವುಗಳ ನೇರ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ರೈತ ಅರ್ಜುನ್‌ ಅವರಿಗೆ ಪುರಾತನ ಸೋನಿ ಮೋತಿ ಗೋಧಿ ತಳಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ಬೆಲೆ ನೀಡುವ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈರುಳ್ಳಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ; 5 ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೆ 800 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಪೂರೈಕೆ-ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್​ ಜೋಶಿ

TAGGED:

MADHYA PRADESH
AGRICULTURE
INDIGENOUS WHEAT
SONA MOTI WHEAT
ANCIENT WHEAT VARIETY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.