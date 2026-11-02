20 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಬಾಲಕಿಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, 50 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಲವಂತದ ಮದುವೆ
ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, 50 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 2, 2026 at 3:23 PM IST
ಗುಮ್ಲಾ(ಜಾರ್ಖಂಡ್): ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಗುಮ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು 20,000 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ: ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಬಿಶನ್ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು 20 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ 50 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಬಲವಂತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಮನಬಂದಂತೆ ಥಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ ಒಂದು ದಿನ ಹೇಗೋ ವೃದ್ಧನ ಹಿಡಿತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾಂಚಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೆ ಸೇರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟ-ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ನಂತರ, ಆಕೆಯನ್ನು ಬಿಶುನ್ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಅಹತು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಾತ್ರಿ ಓರನ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸುನಿತಾ ಲೋಹ್ರಾ ಎಂಬಾಕೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಳು. ಈ ಮಹಿಳೆ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಳು. ಕೆಲವು ದಿನಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಸುನಿತಾ ಆಕೆಯನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು 50 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ.
ಬಾಲಕಿಯ ದೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತೆ, ಮದುವೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಹ್ ದಿಖಾಯಿ (ವಧುವಿನ ಮುಖವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಸಮಾರಂಭ) ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಹಿಂದೆ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸುನಿತಾ 20,000 ರೂ ಪಡೆದಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಹಲ್ಲೆ: ಬಾಲಕಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುನಿತಾ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಬಳಿಕ, ಆ ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯುವತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂಡಿಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಯೊಂದನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೇ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ, ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದ. ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಿದಾಗೆಲ್ಲ ಥಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ನಿರಂತರ ಭಯ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತಾಯಿತು ಎಂದು ತನ್ನ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಎಸ್ಡಿಪಿಒ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್, "ಈ ವಿಷಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕ ಕೂಡಲೆ ನಾವು ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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