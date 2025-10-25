ಟಿಕೆಟ್ ಇದ್ದರೂ ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಏರಲು ನಿರಾಕರಣೆ; ಗಲ್ಫ್ ಏರ್ಗೆ ದಂಡ
ಟಿಕೆಟ್ ಇದ್ದರೂ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದ ಗಲ್ಫ್ ಏರ್ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ.
Published : October 25, 2025 at 11:22 AM IST
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಪ್ರಯಾಣದ ಟಿಕೆಟ್ ಇದ್ದರೂ ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಏರಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಗಲ್ಫ್ ಏರ್ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಗ್ರಾಹಕ ಆಯೋಗವೂ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ ಪರಿಹಾರ ದಂಡವನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?: ಚೆನ್ನೈನ ಪೆರಿಯಾಮೆಟ್ನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ 2023ರಲ್ಲಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಮಾಸ್ಕೋದಿಂದ ದುಬೈಗೆ ಗಲ್ಫ್ ಏರ್ ವಿಮಾನದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ಯುಎಇ ನಿಯಮದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು.
ಯುಎಇ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಮಾನಯಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು, ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಮ್ಮತಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಏರ್ ಅರೇಬಿಯಾ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ದುಬೈಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು. ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ವಿಮಾನ ಹತ್ತಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ತೀವ್ರ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಏರ್ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ: ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಚೆನ್ನೈ ಉತ್ತರ ಗ್ರಾಹಕ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಏರ್ ಅರೇಬಿಯಾ ತನ್ನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರೂ ಗಲ್ಫ್ ಏರ್ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಸೇವೆಯ ಕೊರತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಲ್ಫ್ ಏರ್ಗೆ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶ ನೀಡುವಂತೆಯೂ ಕೋರಿದ್ದರು.
ದೂರಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಚೆನ್ನೈ ಉತ್ತರ ಗ್ರಾಹಕ ವಿವಾದ ಆಯೋಗವು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ಗೆ ವಿಮಾನ ಹತ್ತಲು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವುದು ಸೇವೆಯ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಗಲ್ಫ್ ಏರ್ ವಿಮಾನವು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ 29,689 ರೂ. ಟಿಕೆಟ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಶೇ9 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸೇವೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ಮೊಕದ್ದಮೆ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ 10,000 ರೂ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
