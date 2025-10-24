ಪುರುಷರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಘೇರೈಯಾ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯುವತಿಯರು ಭಾಗಿ; ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಸಂಕೇತ ಎಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು!
ಹಲವು ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಂದ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಈ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಾದಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : October 24, 2025 at 5:40 PM IST
ವಲ್ಸದ್ (ಗುಜರಾತ್): ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯು ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾನತೆ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಸಮಾನತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಘೇರೈಯಾ ನೃತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು: ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಘೇರೈಯಾ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೃತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾಲಾಂತರಗಳಿಂದಲೂ ಕೇವಲ ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರ ಈ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಇದೀಗ ವಲ್ಸದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೆಲ್ವಾಚ್ ಸೈಧಮ್ ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೃತ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಾರು 10 ಯುವತಿಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಘೇರೈಯಾ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರೂ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ: ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾರದ ಮುಂಚೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅವರು ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡುವುದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದ ಮಹಿಳೆಯರು: ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಈ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಘೇರೈಯಾ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅನೇಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೆಲ್ವಾಚ್ ಸೈಧಮ್ ಕುಂಡಿಯ ಘೇರೈಯಾ ನೃತ್ಯವು ಈಗ ಇಡೀ ವಲ್ಸಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ: ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ಈ ನೃತ್ಯವನ್ನು ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಂಪತ್ತು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಈ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಎರಡನೇ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣದ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿದೆ.
ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಗುಂಪು: ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ನೋಡುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಂದ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ನೃತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಹೊಸ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅವಮಾನಕರವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊಸ ಗುರುತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
