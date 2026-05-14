25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಿಗದ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವ! ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೊರೆ

25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಪೌರತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 14, 2026 at 5:47 PM IST

ಗಾಂಧಿನಗರ (ಗುಜರಾತ್): 26 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

''ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ ಮೂಲದ ನಾನು ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ತನ್ನ ಬಳಿ ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಸಹ ಇದೆ. ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್‌ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ನನ್ನ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲು ನಾನು ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅದು ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕಾರಣ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತನಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವಂತೆ'' ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಹಿಳೆ.

ರಾಜ್‌ಕೋಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ 26 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ, ತನ್ನ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಪತಿಯನ್ನು ಸೇರಲು ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತನಗೊಂದು ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಇದೀಗ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು 18 ದಿನದ ಮಗು: ತಾನು 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಜಾಂಬಿಕ್‌ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ)ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಜನಿಸಿರುವೆ. ಪೋಷಕರು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದು, ಮೊಜಾಂಬಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮೊಜಾಂಬಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗ ಉಂಟಾದ ತೀವ್ರ ಪ್ರವಾಹದ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಏಕಾಏಕಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿತು. ಆಗ ನಾನು ಕೇವಲ 18 ದಿನಗಳ ಮಗುವಾಗಿದ್ದೆ. ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ ತುರ್ತು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಆಗ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು. ಆಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆದೆ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದೆ, ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿರುವೆ. ಆದರೆ 2023ರಲ್ಲಿ, ಕೆನಡಾದ ಕ್ಯಾಲ್ಗರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ (NRI)ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿತು ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ನ್ಯಾಯಪೀಠಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ - ಆದರೆ, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ: ತಾನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿರುವೆ. ಭಾರತೀಯಳು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆಯಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆಯಲು, ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಪೌರತ್ವಕ್ಕಾಗಿ, ವಿದೇಶಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿಯು ತಾನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜನನವನ್ನು 1955 ರ ಪೌರತ್ವ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 4ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಜಾಂಬಿಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾರತೀಯ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುವತಿ ತನ್ನ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಕಾನೂನು ತೊಡಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕೋರ್ಟ್​ ಮೊರೆ: ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ ಹೈಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿಯ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಮೊಜಾಂಬಿಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಮೇ 9, 2025 ರಂದು, ಕೇವಲ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆಯಲು, ಜನನ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವದ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕೀಕರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ತಾನು ಕಾನೂನು ತೊಡಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಅರಿತು ಮಹಿಳೆ ಕೋರ್ಟ್​ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದೇಶಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕೀಕರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಸೇರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪೌರತ್ವ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ: ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲ ಎಸ್.ಪಿ. ಮಜುಂದಾರ್, ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಕೇವಲ 18 ದಿನಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಜೀವನವು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದಂತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್, ಮತದಾರರ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ. ಅವರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪೌರತ್ವ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಲು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿದರು.

ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮೇ 5, 2025 ರಂದು ಮಾಡಿದ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಪೌರತ್ವ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಈಗ ಕೋರ್ಟ್​ ತೀರ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ.

