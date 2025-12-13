ರಾಜ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ 70 ಹಸುಗಳ ಸಾವು ಮೇವಿನಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶದ ಶಂಕೆ
ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಸಾವಿನ ಕಾರಣ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
By ANI
Published : December 13, 2025 at 5:42 PM IST
ರಾಜ್ಕೋಟ್ (ಗುಜರಾತ್): ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 70 ಹಸುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಜ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಗಿಡದ ಮೇವನ್ನು ಹಸುಗಳು ಸೇವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಸಾವಿನ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಡಿಸಿ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್, ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮೇವಾಗಿ ಹಸುಗಳು ಸೇವಿಸಿವೆ. ಗುರುವಾರ ದಾನಿಗಳು ಮೇವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಗಿಡವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸದ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಆಡಳಿತದ ಕೂಡ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ 7-8 ವೈದ್ಯರ ತಂಡ, ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಸರಪಂಚ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರತರಾಗಿದ್ದು, ಹಸುಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿ ಅವುಗಳ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಸರ್ಕಾರವು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪಶು ವೈದ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮೇವಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿರುವ ಹಸುಗಳಿಂದ ಅಂಗಾಂಶದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವೈರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೊಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂಶ ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಕುರಿತು ತನಿಖೆಗೆ ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿರುವ ಪಶುಗಳ ಆರೈಕೆಗೆ ಪಶು ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ಬಳಿಕ ಇದರ ವಿವರ ತಿಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಈಗಾಗಲೇ 70 ರಿಂದ 75 ಹಸುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಹಸುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
