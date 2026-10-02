ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಯುಎಇಗೆ ಏರ್ಲಿಫ್ಟ್; ಪೈಲಟ್ಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಘೋಷಣೆ!
ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶವು ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚಾರ್ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಯಭಾರಿ ರೂವೆನ್ ಅಜರ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 2, 2026 at 10:47 AM IST
ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಗುಜರಾತ್: ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗದೇ, ಸಾವು - ಬದುಕಿನ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ನಿಜವಾದ ನಾಯಕ, ಭಾರತೀಯ ಪೈಲಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದಲೂ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾಹಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಪೈಲಟ್ಗೆ 'ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಜರಾತ್ ಗರಿಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಶೌರ್ಯದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಗುಜರಾತ್ನ ಈ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಪುತ್ರನನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ರಕ್ತಸಿಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ 174 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೀವ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ಮಿತ್ ತೋರಿದ ಅಸಾಧಾರಣ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
भारत के वीर सपूत कैप्टन स्मित मच्छर के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव में हो रही इस विशेष महापूजा और 'आयुष्य मंत्रजाप अनुष्ठान' के साथ पूरे गुजरात और हम सभी देशवासियों की सामूहिक प्रार्थनाएं जुड़ी हैं।— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) October 1, 2026
देवाधिदेव भगवान सोमनाथ से प्रार्थना है कि वे… https://t.co/G8kcTIc0G8
"ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಪುತ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ರಕ್ತಸಿಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ, 174 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಅವರು ತೋರಿದ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಅವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಗುಜರಾತಿ ಮನೋಭಾವವು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಗುಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರಿಗೆ 'ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಜರಾತ್ ಗರಿಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವು ಅವರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಭೂಪೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೈಲಟ್ ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮುಂಬೈಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮನಾಥದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಪೂಜೆ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರು ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ ಅವರ ಶೀಘ್ರ ಚೇತರಿಕೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 'ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ' ಪಠಣದ ಮೂಲಕ ಅವರ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿರುವ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಪೈಲಟ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿಶೇಷ 'ಮಹಾ ಪೂಜೆ'ಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು ಎಂದು ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು 'X' ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸೌದಿಯಿಂದ ದುಬೈಗೆ ಮಚ್ಚರ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ: 'ಫ್ಲೈದುಬೈ' (Flydubai) ವಿಮಾನ ಘಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಧೈರ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ ಅವರನ್ನು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ದುಬೈನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಯುಎಇಗೆ (UAE) ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸದ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ರಿಯಾದ್ ಮತ್ತು ಜೆಡ್ಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಚ್ಚರ್ ಗೌರವಿಸಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿರ್ಧಾರ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಯಭಾರಿ ರೂವೆನ್ ಅಜರ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಪೈಲಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಅಸಾಧಾರಣ ಧೈರ್ಯದಿಂದಾಗಿ 180 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದರು. ಸಹ-ಪೈಲಟ್ನಿಂದ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಕಾಕ್ಪಿಟ್ನ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಅಪಾಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು '9/11' ಮಾದರಿಯ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ದಾಳಿಕೋರ ವಿಮಾನದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿತ್ತು ಎಂದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಪೈಲಟ್ನ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬದುಕಿ ಬಂದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ ಅವರಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ನ ನಾಗರಿಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ನಿಜವಾದ ನಾಯಕ (ಹೀರೋ) ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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