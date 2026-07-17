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ಜೆಇಎಂ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ಐವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಗುಜರಾತ್​ ಎಟಿಎಸ್: ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳು ವಶಕ್ಕೆ

ಈ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳು ಬನಸ್ಕಾಂತ ಮತ್ತು ಪಟಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿವಿಧ ಮದರಸಾಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಎಟಿಎಸ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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ಜೆಇಎಂ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದ ಐವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಗುಜರಾತ್​ ಎಟಿಎಸ್ (IANS/file)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 17, 2026 at 2:38 PM IST

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ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಗುಜರಾತ್​: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ (ಜೆಇಎಂ) ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಇನ್ನೂ ಐದು ಜನರನ್ನು ಗುಜರಾತ್​ ಎಟಿಎಸ್​ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ಎಂಟು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ವಿಚಾರಣೆಯ ಬಳಿಕ ಈ ಐದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಂಧಿತರನ್ನು ಬಿಲಾಲ್ ಅಬಿದ್ಭಾಯಿ ಶೇರಾ (24), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಯೂಬ್ ಕಡಿವಾಲ್ (ಅಲಿಯಾಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾದಿಯಾಸನ್ (22), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಯುಭಾಯಿ ಸುನಾಸರ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಲಿ(20), ಶಫಿಯಾ ರೈಸ್ ಮುಖಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಶಫಿ ಚಾಪಿ (21), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಸನ್ ಹನೀಫ್ಭಾಯ್ ಕರಡಿಯಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಹಸನ್ ಹೈದರಪುರಿ (20) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳು ಬನಸ್ಕಾಂತ ಮತ್ತು ಪಟಾನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿವಿಧ ಮದರಸಾಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು.

ಆರೋಪಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಧ್ವಜ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮಸೂದ್ ಅಜರ್ ಬರೆದ ಜಿಹಾದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮುದ್ರಿತ ಪ್ರತಿಗಳು, ಮಸೂದ್ ಅಜರ್‌ಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಗಳ ಪ್ರತಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ₹1,30,000 ನಗದು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಗುಜರಾತ್ ಎಟಿಎಸ್ ಡಿಐಜಿ ಸುನಿಲ್ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹೇಗೆ ಜಿಹಾದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಂತಹ ಜಿಹಾದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಕಲು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇತರ ಮದರಸಾಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಜಿಹಾದ್ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

2023 ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರ ನಡುವೆ ಅವರು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಂಟು ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಫೋಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಟೈಮರ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಎಟಿಎಸ್ ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜೆಇಎಂನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಸಕ್ರಿಯ ಜಾಲವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗುಜರಾತ್ ಎಟಿಎಸ್ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ, ಜುಲೈ 2, 2026 ರಂದು ಎಟಿಎಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಯುಎಪಿಎ ಸೆಕ್ಷನ್ 13, 17, 18, 38, ಮತ್ತು 39 ಮತ್ತು ಬಿಎನ್‌ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 61 ಮತ್ತು 148ರ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಐದು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಜುಲೈ 15, 2026 ರಂದು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧಿತರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿ ಎಂಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಎಟಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಟಿಎಸ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಟಿಎಸ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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ATS ARRESTED FIVE PERSONS
ಐವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಗುಜರಾತ್​ ಎಟಿಎಸ್
ಜೆಇಎಂ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ
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