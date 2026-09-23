ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ₹30 ಲಕ್ಷ ಪತ್ತೆ: ಗುಜರಾತ್ನ 3000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹವಾಲಾ ಜಾಲದ ನಂಟಿನ ಶಂಕೆ
ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಗುಜರಾತ್ನ ಹವಾಲಾ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಎಂಬುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
Published : September 23, 2026 at 3:28 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ರಾಜಧಾನಿ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಅದು ಗುಜರಾತ್ನ 3 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 'ಹವಾಲಾ ಜಾಲದ' ನಂಟು ಹೊಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್ನ ಮೂವರು ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇನ್ನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾ ಕಾರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂವರು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಇದ್ದರು. ಇಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾಕಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ, ನಗದು, ಕಾರು ಮತ್ತು ಮೂವರು ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಜರಾತ್ to ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ to ಪಾಟ್ನಾ: ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಾವು ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಗದಿನೊಂದಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಣದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ನಂತರ, ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪಾಟ್ನಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು. 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ಪಟೇಲ್ ಕರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಧಾ ಭಾಯ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾಲವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಪೊಲೀಸರು ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಪ್ರಯಾಣದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಈ ಹಣ ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುಮಾರು 3,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹವಾಲಾ ಜಾಲದ ಸುಳಿವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ತನಿಖೆಯು ಕೇವಲ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ನಗದು ಸಾಗಿಸಲು ಸಂಘಟಿತ ಜಾಲವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತನಿಖೆ ಆರಂಭ: ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಪೊಲೀಸರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲಾಖೆಯ ತಂಡವೊಂದು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಜಪ್ತಿಯಾದ ಹಣದ ಮೂಲ, ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಪಾಟ್ನಾ ನಡುವೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಹೇಳಿಕೆ: ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ನಗದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರವಷ್ಟೇ, ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ನಗದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 'ಹವಾಲಾ' ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಯೇ ಮತ್ತು 3,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪಾಟ್ನಾದ ಎಎಸ್ಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಮುರಾರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
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