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ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಕ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ: ಅವುಗಳ ಉಳಿವು - ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತು ಸಾಗಿದೆ ಸಂಶೋಧನೆ!

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರಣ ಹದ್ದುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

Guardians of the Environment: Vanishing Vultures - Key Research on Survival and Population Growth
ಅವನತಿಯತ್ತ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಸಂತತಿ (EENADU)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 5, 2026 at 12:08 PM IST

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ಅಮ್ರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಅಮ್ರಾಬಾದ್ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಎಂ. ರವಿಕಾಂತ್ ಅವರು, ರಣಹದ್ದುಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತಾದ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಇದೀಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರು ನಲ್ಲಮಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಟಿಆರ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು, 'ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್' ನ 'ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಕಮಿಷನ್' ಅಡಿ ಬರುವ 'ವಲ್ಚರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್'ನ (ರಣಹದ್ದು ತಜ್ಞರ ಗುಂಪು) ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಕೇವಲ 2000 ಮತ್ತು 2010ರ ನಡುವೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

ರಣಹದ್ದುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಅಂಶ ಎಂದರೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಔಷಧಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾದ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಕಳೇಬರಗಳನ್ನು ತಿಂದ ಬಳಿಕ ಅನೇಕ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

2015 ಮತ್ತು 2021ರ ನಡುವೆ, ಆದಿಲಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ವಲ್ಚರ್ ಹಿಲ್' ರಾಬುಂದುಲ ಗುಟ್ಟಾ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ, ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಅಮರಾಬಾದ್ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಲಿಪೆಂಟಾ ಮತ್ತು ಮಡ್ಡಿಮಡುಗು ಅರಣ್ಯ ವಲಯಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಂಡುಬಂದ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಮೇಲೂ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ರಣಹದ್ದುಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಗೂಡುಕಟ್ಟುವ ತಾಣಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹತ್ತರಷ್ಟು ರಣಹದ್ದುಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉದ್ದ ಕೊಕ್ಕಿನ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರವಿಕಾಂತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅವುಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು, ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸವಾಲುಗಳು, ಆಹಾರ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಧ್ಯಯನವು ಹಲವಾರು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ರಣಹದ್ದುಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳು ಕೊಲ್ಲುವ ಬೇಟೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ರಣಹದ್ದುಗಳು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಅವುಗಳ ಗೂಡುಗಳು ವಿರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ರಣಹದ್ದುಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಕುಸಿತವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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