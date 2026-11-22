ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಿತಿ ರದ್ದು!
Group Train Ticket Booking Rules: ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಳುವವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ.
Published : November 22, 2026 at 11:25 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಬಲ್ಕ್ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ (SWR) ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಮದುವೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ, ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಬುಕಿಂಗ್ ಮಿತಿ ರದ್ದು: ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಳುವವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದಾದ ಸೀಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲಿದ್ದ ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಂತೆ, ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (Advance Reservation Period) ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಇರಲಿದೆ.
"ಮದುವೆ ದಿಬ್ಬಣ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಂತಹ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ದರ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ, ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಕನ್ಫರ್ಮ್, ಆರ್ಎಸಿ ಅಥವಾ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಬಲ್ಕ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಸೀಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಲ್ಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅಥವಾ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬಲ್ಕ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಜನರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಉದ್ದೇಶ ತಿಳಿಸದಿದ್ದರೆ ನೋ ಬುಕಿಂಗ್: ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಲ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಕ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ:
• ಹೆಸರು
• ವಯಸ್ಸು
• ಲಿಂಗ
• ವಿಳಾಸ
• ಪ್ರಯಾಣದ ಉದ್ದೇಶ
ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ (return journey) ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಯಾಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನೋಂದಣಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಸೀಟುಗಳು ದುರುಪಯೋಗವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
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