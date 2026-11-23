ವರನಿಂದ ಬ್ರೆಝಾ ಕಾರು ಬೇಡಿಕೆ: ಕೇಳಿದ ವಾಹನ ಸಿಗದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಮಂಟಪದಿಂದ ವಾಪಸ್!
ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ರಂದು ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಡೆದಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 20, 2026 ರಂದು ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
Published : November 23, 2026 at 5:18 PM IST
ಸೋನಿಪತ್: ಹರಿಯಾಣದ ಸೋನಿಪತ್ನಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವರನಿಗೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ 'ಬ್ರೆಝಾ' ಕಾರೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಆದರೆ, ವಧುವಿನ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 8 ರಿಂದ 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 'ಹುಂಡೈ ಔರಾ' ಕಾರನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವರ ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಮದುವೆಯ ಮಂಟಪ ಅಲಂಕಾರಗೊಂಡು, ದಿಬ್ಬಣವೂ ಆಗಮಿಸಿ, ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬ್ರೆಝಾ ಕಾರು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರದ ಕಾರಣ ವರ ದಿಬ್ಬಣದೊಂದಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ನೊಂದ ತಂದೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಯಾದ ವರ, ಆತನ ತಾಯಿ, ಅಣ್ಣ-ಅತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಕ್ಟರ್-27 ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ವರ: ದೂರುದಾರ ಸುಭಾಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸೋನಿಪತ್ನ ವೆಸ್ಟ್ ರಾಮನಗರದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಗನ್ನೌರ್ ಐಟಿಐನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗೋಹಾನಾದ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ನಿವಾಸಿ ಕುಲದೀಪ್ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧ ಕುದುರಿಸುವಾಗ ಕುಲದೀಪ್ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರದು ಸ್ಥಿತಿವಂತ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಟುಂಬ ಎಂದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಹುಡುಗನ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬೇಡವೆಂದೂ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ರಂದು ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಡೆದಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 20, 2026 ರಂದು ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ವಧುವಿನ ತಂದೆಯ ಆರೋಪ ಏನು?: ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾದ ನಂತರ ವರ ಮತ್ತು ಆತನ ತಾಯಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ವಧುವಿನ ತಂದೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರ ತನಗೆ ಎರಡು ತೊಲ ಚಿನ್ನದ ಸರ, ಉಂಗುರ ಹಾಗೂ ತಾಯಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ನೀಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೂ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ವರ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರು ನೀಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಬ್ರೆಝಾ ಕಾರಿಗಾಗಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದ. ತಂದೆ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಹುಂಡೈ ಔರಾ ಕಾರನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ವರನಿಗೆ ಇದರಿಂದ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ: ಮದುವೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ವಧುವಿನ ಕಡೆಯವರು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ವರನ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ವರ ಮತ್ತು ಆತನ ತಾಯಿ ಅವು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೀಯಾಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ವರನ ಅಣ್ಣ-ಅತ್ತಿಗೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಮತ್ತು ಓಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಯಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಹೊಸ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಮದುವೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದವು. ಮದುವೆಯ ದಿನವಾದ ನವೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಸೋನಿಪತ್ನ ಮುರ್ಥಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಮಚಂದ್ ವಾಟಿಕಾಗೆ ದಿಬ್ಬಣ ಆಗಮಿಸಿತು.
ದಿಬ್ಬಣದೊಂದಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದ ವರ: ದೂರುದಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆಗೆ ವರ ಮತ್ತು ಆತನ ತಾಯಿ ಮೊದಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬ್ರೆಝಾ ಕಾರು ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ದಿಬ್ಬಣದೊಂದಿಗೆ ಬಂದರು. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಸಹ ವಧುವಿನ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ಬ್ರೆಝಾ ಕಾರು ಮತ್ತು ವರನ ಅಣ್ಣ-ಅತ್ತಿಗೆಗೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರದಿದ್ದರೆ ದಿಬ್ಬಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದಾಗಿ ವರನ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದರು. ತಾವು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ತಂದೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ವರ, ಆತನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅತಿಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಂಧುಗಳ ಮುಂದೆಯೇ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ, ತಳ್ಳಾಟ-ನೂಕಾಟ ನಡೆಸಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರ ಗದ್ದಲದ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 12 ಗಂಟೆಗೆ ವರನ ಕಡೆಯವರು ಮದುವೆಯಾಗದೆ ದಿಬ್ಬಣದೊಂದಿಗೆ ವಾಪಸ್ ತೆರಳಿದರು ಎಂದು ವಧುವಿನ ತಂದೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
32 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ: ಮದುವೆಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 32 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಧುವಿನ ತಂದೆ ತಮ್ಮ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ವರನ ಕಡೆಯವರು ವಾಪಸ್ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರುದಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತಮಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ನೊಂದ ಕುಟುಂಬವು ಸೆಕ್ಟರ್-27 ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ವರ ಕುಲದೀಪ್, ಆತನ ತಾಯಿ ರೇಷ್ಮತಿ, ಅಣ್ಣ-ಅತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ವರ: ಹುಡುಗಿಯ ಕಡೆಯವರ ಆರೋಪದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ವರ ಕುಲದೀಪ್ ಸ್ವತಃ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಂದೆ ಬಂದು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಆಧಾರರಹಿತ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಬ್ರೆಝಾ ಕಾರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮದುವೆಗೂ ನಿರಾಕರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲೇ 10 ರಿಂದ 20 ಜನರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವಂತೆ ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯ ದಿನ ದಾರಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದು ವಾತಾವರಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಧುವಿನ ಕಡೆಯ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಮತ್ತು ಆತನ ಪತ್ನಿ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ದಿಬ್ಬಣದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 25 ರಿಂದ 30 ಜನರು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂದಿರುವ ವರ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯ ಕಡೆಯವರು ಒಳಗಿನಿಂದ ಗೇಟ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ತಾನು 'ಡಯಲ್ 112'ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆತಂದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 35 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡುವಂತೆ ಮತ್ತು 15 ರಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವಂತೆ ತಮಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ವರ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಗಿಯ ಕಡೆಯವರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಿಂದ ನೀಡಿದ್ದ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ತಾನು ಅಂದೂ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೆ, ಇಂದೂ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ವರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತನಿಖೆ: ಸದ್ಯ ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಪರಸ್ಪರ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣವು ಸೋನಿಪತ್ ಸೆಕ್ಟರ್-27 ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ದಿನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಯಿತು ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯಾಂಶವಿದೆ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.
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