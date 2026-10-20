ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಯುಎಸ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ; ಇಂದು ಜೈ ಶಂಕರ್ ಜೊತೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ
ರುಬಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಗೋರ್, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ರುಬಿಯೊ ಮತ್ತೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : October 20, 2026 at 4:23 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಅಮೆರಿಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಶುಭಕೋರಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿರುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿ ಸರ್ಗಿಯೊ ಗೋರ್, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಣೆಯ ಫಲಪ್ರದ ಭೇಟಿ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರುಬಿಯೋ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಗೋರ್, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ರುಬಿಯೊ ಮತ್ತೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಭೇಟಿಯ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯತ್ತ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಜಾನೆಟ್ ಡೌಸ್ಡೆಬೆಸ್ ರೂಬಿಯೊ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ರುಬಿಯೊ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್ ಜೈ ಶಂಕರ್ ಜೊತೆಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸಚಿವರ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿರುವ ಜೈ ಶಂಕರ್, ವ್ಯಾಪಾರ, ಶಕ್ತಿ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ರುಬಿಯೊ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಜೈ ಶಂಕರ್ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಇಂಧನ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದು,. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಸುಲಭೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ರುಬಿಯೊ ಅವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:40ಕ್ಕೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ತಾಜ್ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಮುಂಬೈನ ಜಿಯೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಫ್ರೀಡಂ 250 ರಿಸೆಪ್ಷನ್) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೂಬಿಯೊ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ಅವರು ಜಾಮ್ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಭಾರತ -ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಈ ಭೇಟಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ಸಮರ್ಕಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೂಬಿಯೊ, ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಮತಿ ಮೂಡಿಸಲು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
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