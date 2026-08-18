ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ: ಈಗ ಮೂರನೇ ಮಗುವಿಗೂ 365 ದಿನಗಳ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಮೂರನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಚಿವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 18, 2026 at 7:49 PM IST
ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು: ಮೂರನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 365 ದಿನಗಳ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಬಂಧನೆ ಹಿಂದೆ ಮೊದಲ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಮೂರನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಕೇವಲ 12 ವಾರಗಳ (3 ತಿಂಗಳು) ಹೆರಿಗೆ ರಜೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಸವಾನಂತರದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಿಶುವಿನ ಆರೈಕೆಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ರಜೆ ಅವಧಿ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಶರತ್ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೂರನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವ ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರು ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಗಮನಿಸಿತ್ತು. ಮೂರನೇ ಮಗುವಿನ ಜನನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮೊದಲ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕಲ್ಯಾಣ ಎರಡನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.