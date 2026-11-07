ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿ ಭಾರತದ ರಚನೆಗೆ ಹಾನಿ; ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ
ಕಳೆದ 12ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಚನೆಗೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆರೋಗ್ಯಯುತಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೋನಿಯಾಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 7, 2026 at 1:48 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ದೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ 'ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ : ಎ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲವ್' ಪುಸ್ತ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದರ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜನರು ಅಸಮಾಧಾನಿತರಾಗಿದ್ದು, ಆಗಿರುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಾನು ಆಶಾವಾದಿ. ಸೂಕ್ತ ಆಡಳಿತ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಳೆದ 12ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಚನೆಗೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆರೋಗ್ಯಯುತಗೊಳಿಸಲು ಸಮಯಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರ್ಚಸ್ಸು ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿರಾಶಾವಾದಿಯಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಹಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ
ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ, ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವರ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಅವರ ಹಣಬಲ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ದುರ್ಬಳಕೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ.
ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಅಂಶಗಳು ಎಂದರೆ, ಈ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತಹದ್ದು ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಹಾರ್ಪರ್ಕಾಲಿನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ 'ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್: ಎ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲವ್' ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆತ್ಮಕಥನವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ರೀತಿ ಚೌಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಸರದಿ. ಕೆಲವು ಕೋಲಾಹಲದ ತಮಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ನವೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಪುಸ್ತಕ 544 ಪುಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ರಾಂಡಮ್ ಹೌಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ ಬಳಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
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