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ಕೇರಳ: ಐಫೋನ್, ಬೈಕ್‌ಗಾಗಿ ಅಜ್ಜನ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ 13ರ ಬಾಲಕಿ; ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮೊಬೈಲ್​​ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಮೊಮ್ಮಗಳು!

ಈ ಘಟನೆಯ ಸಂಬಂಧ ಕೊಲ್ಲಂನ ನಾಲ್ವರು ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಮತ್ತು ಇವರು ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಭರಣದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನೆರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

The 'Spyder' Movie Plot in Real Life: Eloping Teenagers Hire Hitmen to Kill Grandfather in Alappuzha
ಘಟನೆ ನಡೆದ ಮನೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 19, 2026 at 1:10 PM IST

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ಆಲಪ್ಪುಳ(ಕೇರಳ): ಐಫೋನ್​ ಮತ್ತು ಬೈಕ್​ಗಾಗಿ 13 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಪ್ರಿಯಕರ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೂಡಿ, ತನ್ನ 67 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಆಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿರುವ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಆಲಪ್ಪುಳದ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಟಿ.ಕೆ.ವಿಷ್ಣುಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ಪ್ರಕರಣದ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿ 13 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಈಕೆಯ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಗೆಳೆಯ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು 67 ವರ್ಷದ ಕರುವಟ್ಟದ ಮಡಪ್ಪುರಕ್ಕಲ್ ಪಡೀತ್ತತ್ತಿಲ್ ನಿವಾಸಿ ಶಿವನ್‌ಕುಟ್ಟಿ ಎಂಬವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾವೊಂದರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದಿರುವ ಇವರು, ಸುಳಿವು ಸಿಗದಂತೆ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ದೊರೆತಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕೊಲ್ಲಂ ಮೂಲದ ನಾಲ್ವರು ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಮತ್ತು ಇವರು ಕಳವು ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಭರಣದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನೆರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ಐಫೋನ್​ ಮತ್ತು ಬೈಕ್​ ಖರೀದಿಸಲು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡಲು 13 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಳು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈಕೆ ತನ್ನ 17 ವರ್ಷದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಗೆಳೆಯ ಮತ್ತು ಆತನ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಳು. ಬಾಲಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆ ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಮೂವರೂ ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕರುವಟ್ಟಾದಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ನಾನಗೃಹದ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೂಲಕ ಒಳನುಸುಳಿ, ನಿದ್ದೆಯಿಂದೆದ್ದ ಶಿವನ್‌ಕುಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿ, ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಶ್ವಾನದಳದ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು, ಮನೆಯಾದ್ಯಂತ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಚೆಲ್ಲಿ, ಸ್ನಾನಗೃಹದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ದ್ರವರೂಪದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು 'ಸ್ಪೈಡರ್' ಎಂಬ ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೃತ್ತಿಪರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆರಂಭಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಳು. ತಾನು ಎಂದಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್ ಚಾಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಲೊಕೇಶನ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟ ನಂತರ ಆಕೆ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಲೆ. ಅಜ್ಜ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗಿ ಬಾಲಕಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃತ್ಯ ಎಸಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಪರಾಧದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಮೂವರನ್ನು ವಯಸ್ಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಬಾಲ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಕೋರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

GRANDFATHER KILLED
SPYDER MOVIE PLOT
TEENAGERS KILL GRANDFATHER
ALAPPUZHA CRIME
TEENAGERS KILL GRANDFATHER

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