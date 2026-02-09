ETV Bharat / bharat

ಬರೋಬ್ಬರಿ 35 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನನ: ಕುದುರೆ ರಥ, ಡ್ರಮ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ: ಊರಿಗೆ ಊರೇ ಸೇರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಕುಟುಂಬ!

ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇನಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಕೂಡ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹರಿಯಾಣದ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಸಾರಿದೆ.

Baby Naming Ceremony
ಮಗುವಿನ ನಾಮಕರಣ ಸಮಾರಂಭ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 9, 2026 at 4:02 PM IST

2 Min Read
ಸೋನಿಪತ್, ಹರಿಯಾಣ​: ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೆಂದರೆ ಜರಿಯೋ ಮನಸುಗಳು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕುಟುಂಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಊರಿಗೆ ಊರೇ ಸೇರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದ್ದು, ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಆಗಮನವನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದೆ. ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಊರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿವೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಹರಿಯಾಣದ ಸೋನಿಪತ್​ ನಗರದ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಕೂಡ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದೆ. ಸೋನಿಪತ್​ ನಗರದ ರೋಹಿತ್​ ದಂಪತಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿರುವುದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಂತೋಷ, ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.

ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ: ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದ ಖುಷಿ ಹಾಗೂ ಮಗುವಿನ ನಾಮಕರಣ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಲು, ಕುಟುಂಬ, ಆನೆಗಳು, ಕುದುರೆಗಳು, ರಥಗಳು ಹಾಗೂ ಡ್ರಮ್ಸ್​ಗಳ ಮೂಲಕ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಗುವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹೂಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಿ, ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ಹತ್ತಿರದ ಸುಮಾರು 130 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ಮಗಳಿಗೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟ ತಂದೆ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮಗಳ ನಾಮಕರಣ ಸಮಾರಂಭ ಆಚರಿಸಿದ ತಂದೆ, ಮಗಳಿಗೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಮಕರಣ ಸಮಾರಂಭ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರದೇ, ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಔತಣಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಸಮಾನತೆಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರುವಂತಿತ್ತು.

ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕಡಿಮೆಯೇನಲ್ಲ: ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ರೋಹಿತ್​ ಮಾತನಾಡಿ 35 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದೆ. ಈ ಖುಷಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಂತೋಷ ಕೂಡ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ. ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬವೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ - ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋದ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ: ಈ ಘಟನೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಇಂದಿಗೂ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆಯಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ 'ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ-ಬೇಟಿ ಪಡಾವೋ' ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.

