68ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2026: ಅನುಷ್ಕಾ ಶಂಕರ್​, ಶಕ್ತಿ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರು ಭಾರತೀಯ ಕಲಾವಿದರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ

ಅನುಷ್ಕಾ ಶಂಕರ್, ಶಕ್ತಿ, ಚಾರು ಸೂರಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಭಾಟಿಯಾ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

68TH GRAMMY AWARDS ARENA IN LOS ANGELES 68ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2026 ANUSHKA SHANKAR
68ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2026 (Getty images)
Published : November 9, 2025 at 2:14 PM IST

ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರಲಿರುವ 68ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಕಲಾವಿದರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್​ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಅನುಷ್ಕಾ ಶಂಕರ್, ಶಕ್ತಿ, ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಭಾಟಿಯಾ ಮತ್ತು ಚಾರು ಸೂರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಳಿದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದೆ.

ಸಿತಾರ್ ವಾದಕಿ-ಸಂಯೋಜಕಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ EP Chapter III: We Return to Light ಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ. ಈ ಇಪಿಯನ್ನು ಸರೋಜ ವಾದಕ ಆಲಂ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ತಾಳವಾದ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಸಾರಥಿ ಕೊರ್ವಾರ್​ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆಲ್ಬಂ, 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಗೀತ ಆಲ್ಬಂ' ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಸಂಗೀತ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆಯು ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಹೊಸತನದ ಶಂಕರ್​ ಅವರ ಸಹಿ ಶೈಲಿಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತದೆ. ಶಂಕರ್​, ಖಾನ್​ ಮತ್ತು ಕೊರ್ವಾರ್​ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್​ 'Daybreak' ಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಗೀತ ಪ್ರದರ್ಶನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2ನೇ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನೂ ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜಾಝ್​-ಫ್ಯೂಷನ್​ ತಂಡವಾದ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡಾ ಈ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಜಾನ್​ ಮೆಕ್ಲಾಫಿನ್​ ಮತ್ತು ಜಾಕೀರ್​ ಹುಸೇನ್​ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಶಕ್ತಿ ತಂಡದ Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live) ಆಲ್ಬಂ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಗೀತ ಆಲ್ಬಂ' ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಆಲ್ಬಂ ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳ ಗಮನಾರ್ಹ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಶಕ್ತಿ ತಂಡದ Shrini's Dream (Live) ನ ನೇರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೂಡಾ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಗೀತ ಪ್ರದರ್ಶನ' ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾಮನಿದೇರ್ಶನಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ತಂಡದ ನಿರಂತರ ಜಾಗತಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆಯೆಂದರೆ, ಸಂಯೋಜಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ್​ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರು. ಅವರ ಸಹಯೋಗದ ಆಲ್ಬಂ ಆದ Sounds of Kumbha ಸಹ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಗೀತ ಆಲ್ಬಂ' ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಆಲ್ಬಂ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿನ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಇಂಡೋ-ಅಮೆರಿಕನ್​ ಪಿಯಾನೋ ವಾದಕಿ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜಕಿ ಚಾರು ಸೂರಿ ತಮ್ಮ Shayan ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಕೆಗಾಗಿ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಕಾಲೀನ ವಾದ್ಯ ಆಲ್ಬಂ'​ಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಭಾವಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತ ಜಾಝ್​ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಜಾಝ್​ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ Sounds of Kumbha ಆಲ್ಬಂ ಅನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.

68ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಸಮಾರಂಭವು 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಂದು ಲಾಸ್​ ಏಂಜಲೀಸ್​ನ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಡಾಟ್​ ಕಾಮ್​ ಅರೆನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತದ ಸಂಗೀತ ಧ್ವನಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಗೀತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರ್ಶನವಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ಟೈಟಾನ್ಸ್​ ಸ್ಪೇಸ್​ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್​ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ

