ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕಸಿ ವಿಧಾನ ಬಳಕೆ: ಬಳ್ಳಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದು ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಪಡೆದ ರೈತ ಸಹೋದರರು
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ರಾಜಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸಹೋದರರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕಸಿ ವಿಧಾನ ಬಳಸಿ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 29, 2025 at 3:44 PM IST
ಗೀಸುಕೊಂಡ (ತೆಲಂಗಾಣ): ವಾರಂಗಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೀಸುಕೊಂಡ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲುಕುರ್ತಿ ಹವೇಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಮ್ಮಿನೇನಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ರಾಜಲಿಂಗರೆಡ್ಡಿ ಸಹೋದರರು ಕಸಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಬಳ್ಳಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರೈತ ಸಹೋದರರು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಸಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಳ್ಳಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ರಾಜಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸಹೋದರರು ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 30 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಲ್ಲಿಸ್ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೆಲ್ಲಿಸ್ ನೆಟ್ಟ ನಂತರ, ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಬರುವ ಲಾಭವು ಅಷ್ಟಕಷ್ಟೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಅವರು ಕಸಿ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಇಬ್ಬರು ರೈತ ಸಹೋದರರು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಿಂದ ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ದೀವಟಿಗೆಕಾಯಿ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸೋರೆಕಾಯಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಅದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಎಕರೆಗೆ 2,000 ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸಸಿಗೆ ರೂ. 13 ರಿಂದ 15 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. 40-50 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬೆಳೆ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ರಿಡ್ಜ್ ಸೋರೆಕಾಯಿ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸೋರೆಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗೆ ಸುಮಾರು 30-40 ರೂ. ನಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನೂ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ರೈತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್' ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಖರ್ಚು ತೆಗೆದು 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು : 'ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಿಂದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಜೇಂದ್ರನಗರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕಸಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಬದನೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅದು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಕಸಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತರಕಾರಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ, ಅದು ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ಬದನೆ ಸಸಿಗಳ ಪೂರೈಕೆ : 'ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಜೆಡಿಮೆಟ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಿಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಲುಗುವಿನಲ್ಲಿರುವ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಬದನೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕಸಿ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ದೀವಟಿಗೆಕಾಯಿ, ಸೋರೆಕಾಯಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಹೂಕೋಸುಗಳ ಕಸಿ ಮಾಡಿದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ತರಕಾರಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ವಾರಂಗಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಹೇಳಿದರು.
