ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಳವಡಿಕೆ ಆದೇಶ ಹಿಂಪಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ.
Published : December 3, 2025 at 6:37 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ.
ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಈ ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದಿನ ಆದೇಶವು ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕರಾದ ಆಪಲ್ (Apple) ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಯಿಟರ್ಸ್ (Reuters) ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಇನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯು ಬಳಕೆದಾರರ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಪ್ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಆ್ಯಪ್ನ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ (DoT) ಹೇಳಿದೆ.
"ಆ್ಯಪ್ನ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಪ್ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಕಡ್ಡಾಯವು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ, 6 ಲಕ್ಷ ನಾಗರಿಕರು ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆ್ಯಪ್ನ ಸ್ವೀಕಾರದಲ್ಲಿ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿಯ ಈ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಪೂರ್ವ-ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡದಿರಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಡಿಒಟಿ (DoT) ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.
