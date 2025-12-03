ETV Bharat / bharat

ಸಂಚಾರ್​ ಸಾಥಿ ಮೊಬೈಲ್​​ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್​ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಳವಡಿಕೆ ಆದೇಶ ಹಿಂಪಡೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಮೊಬೈಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ್​ ಸಾಥಿ ಮೊಬೈಲ್​ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್​ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ.

SANCHAR SAATHI PRE INSTALLATION ORDER WITHDRAWN DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATION ಸಂಚಾರ್​ ಸಾಥಿ ಮೊಬೈಲ್
ಸಂಚಾರ್​ ಸಾಥಿ ಮೊಬೈಲ್​​ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್​ (AP)
Published : December 3, 2025 at 6:37 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಸಂಚಾರ್​ ಸಾಥಿ ಮೊಬೈಲ್​ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್​ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ.

ಸಂಚಾರ್​ ಸಾಥಿ ಮೊಬೈಲ್​ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್​ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಮೊಬೈಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಈ ಸಂಚಾರ್​ ಸಾಥಿ ಮೊಬೈಲ್​ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್​ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದಿನ ಆದೇಶವು ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಕರಾದ ಆಪಲ್​ (Apple) ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಯಿಟರ್ಸ್ (Reuters) ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಇನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್​ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯು ಬಳಕೆದಾರರ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಪ್​ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಡೌನ್​ಲೋಡ್​ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಆ್ಯಪ್‌ನ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ (DoT) ಹೇಳಿದೆ.

"ಆ್ಯಪ್​ನ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಪ್ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಕಡ್ಡಾಯವು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ, 6 ಲಕ್ಷ ನಾಗರಿಕರು ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆ್ಯಪ್‌ನ ಸ್ವೀಕಾರದಲ್ಲಿ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿಯ ಈ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಪೂರ್ವ-ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡದಿರಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಡಿಒಟಿ (DoT) ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.

