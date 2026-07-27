ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುಧಾರಣಾ ಮಸೂದೆ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಗಾಗಿ ಸಂಸತ್ ಕಲಾಪ 6 ತಾಸು ವಿಸ್ತರಣೆ
ಲೋಕಸಭೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಗದ್ದಲ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಕಾರಣ ಇಂದು 4 ಬಾರಿ ಸದನ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಇಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುಧಾರಣಾ ಮಸೂದೆ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
By PTI
Published : July 27, 2026 at 5:00 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ (ಅನ್ಯಾಯದ ವಿಧಾನಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ- 2026 ಅನ್ನು ಚರ್ಚೆಯಿಲ್ಲದೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಗದ್ದಲ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುಧಾರಣಾ ಮಸೂದೆಯ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಚರ್ಚೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೋರಿಕೆ ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆಯಿಂದ ಮಸೂದೆ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
6 ಗಂಟೆ ಕಲಾಪದ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುಧಾರಣೆ ಮಸೂದೆ ಮೇಲಿನ ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಇಂದಿನ ಕಲಾಪವನ್ನು 6 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯ ಸದನ ಮರು ಆರಂಭವಾದಾಗ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಭಾರೀ ಗದ್ದಲ ಎಬ್ಬಿಸಿದವು. ಆಗ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಲಾಪವನ್ನು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿರೋಧಿ ಮಸೂದೆಯ ಕುರಿತು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು 6 ತಾಸು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಸದನದ ಕಲಾಪ ಪದೇ ಪದೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸದನ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾದಾಗ, ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟದ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸತತ ಗದ್ದಲ ಎಬ್ಬಿಸಿದವು. ಇದರಿಂದ ಸದನವನ್ನು 4 ಬಾರಿ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನು 5 ಗಂಟೆಗೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯನ್ನು 5.15 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.
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