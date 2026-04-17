ಇದು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ಅಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಮನುವಾದ ಹೇರುವ ಮಸೂದೆ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಹಲವು ವಿಷಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದರು.
Published : April 17, 2026 at 5:32 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: "ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗೂ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ, ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಚುನಾವಣಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ಕೃತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು.
ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಮಸೂದೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಈ ಮಸೂದೆ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡು ದೇಶದ ಚುನಾವಣಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
Bills to implement women's quota an attempt to change India's electoral map, nothing to do with empowerment: Rahul Gandhi— ANI Digital (@ani_digital) April 17, 2026
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಭಾರೀ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಮಾತು ಮುಂದಿವರಿಸಿದ ಅವರು, 2023ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಏಕೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಸರ್ಕಾರ 23ರ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ತಂದಿದ್ದೇಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಕ್ಷಣವೂ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
#WATCH | " the first truth is that this is not a women's bill. this has nothing to do with the empowerment of women. this is an attempt to change the electoral map of india. actually, it is a shameful act," says lop, lok sabha, rahul gandhi, during special session of parliament on… https://t.co/Eof09Sv0wq pic.twitter.com/0TnpXktC1e— ANI (@ANI) April 17, 2026
ಈಗ ಮಂಡಿಸಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಿಲ್, ಓಬಿಸಿ, ದಲಿತ, ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ದಲಿತರು ಓಬಿಸಿಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿಯಿಂದ ಮುಂದಿನ 10-15 ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
Speaking in Parliament, LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi says, " it is a historical fact that how indian society treated dalits and obcs and their women...what is being attempted here is a bypass of the caste census. here, the yare trying to avoid giving power and representation to my… pic.twitter.com/PHFFfHIy9u— ANI (@ANI) April 17, 2026
ನಿಮ್ಮ (ಬಿಜೆಪಿ) ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ದೇಶದ ಚುನಾವಣಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಶಾಸ್ವತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅಸ್ಸಾಂ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜಕೀಯ ನಕ್ಷೆ ಬದಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಾಜಕೀಯ ನಕ್ಷೆ ಬದಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬೇಕು. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದರು.
Speaking in Parliament, on the delimitation issue, LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi says, " what you (bjp) are doing, because you are scared of what is happening in the politics of the country, you are scared of the erosion of your strength, and you are trying to rejig the indian… pic.twitter.com/L9wCTZJGsC— ANI (@ANI) April 17, 2026
ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದನ್ನು ತರುವುದು ಒಂದು ಭೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದರೂ ಎರಡು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಅವರು ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಮಹಿಳಾ ಪರ ಇರುವುದು. ಅವರು ಇದನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅವರು ಏಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ, ಬಾಲಕೋಟ್ನ ಮಾಂತ್ರಿಕ, ನೋಟು ರದ್ದತಿಯ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಸಚಿವರಾದ ಕಿರಣ್ ರಿಜುಜು, ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಆಕ್ಷೇಪ ಎತ್ತಿದರು.
