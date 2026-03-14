ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ: ಅಸ್ಸೋಂನಲ್ಲಿ ₹23,550 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ

ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ 23,550 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಸ್ಸೋಂನ ಸಿಲ್ಚಾರ್​ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

PM MODI IMPACT OF WAR ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ASSAM ELECTION ASSAM SILCHAR PROJECT
ಅಸ್ಸೋಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 14, 2026 at 1:51 PM IST

ಸಿಲ್ಚಾರ್ (ಅಸ್ಸೋಂ): ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ 23,550 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಸ್ಸೋಂನ ಸಿಲ್ಚಾರ್​ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ, ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

"ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ದೇಶದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಜನರಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಧಾನಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಅಸ್ಸೋಂ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) ಯಾವುದೇ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೋದಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಂದಿಸುವುದು, ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡಿ ಹೇಗೆ ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಾಕ್ ಕಣಿವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡಾಗ ಬರಾಕ್ ಕಣಿವೆಯ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಗಡಿ ರೂಪಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ದೂರಿದರು.

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಬರಾಕ್ ಕಣಿವೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಕುಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದವು, ಆದರೂ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದು, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯವು ಈಗ ಅವಕಾಶಗಳ ಸಾಗರ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಂತ್ರ ಎಂದು ಮೋದಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

22,864 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ 22,864 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಎಕ್ಸಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ವೇ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನರವೇರಿಸಿದರು. ಇದು ಕ್ಯಾಚರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಲ್ಚಾರ್ ಮತ್ತು ಮೇಘಾಲಯದ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ಆಗಿದೆ.

ಇದು 166 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿದೆ. ಗುವಾಹಟಿ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ಚಾರ್ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು 295 ಕಿಮೀಯಿಂದ 252 ಕಿಮೀಗೆ ಇಳಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು 8.5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎನ್ಎಚ್ -306 ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿಯ ಟ್ರಂಕ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿಲ್ಚಾರ್‌ನ ರಂಗಿರ್ಖರಿ ಪಾಯಿಂಟ್‌ವರೆಗಿನ ಎತ್ತರದ ಕಾರಿಡಾರ್‌ ಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಂಕು ಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈ ಕಾಮಗಾರಿ 565 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ನೆರೆಯ ಮಿಜೋರಾಂ, ತ್ರಿಪುರ ಮತ್ತು ಮಣಿಪುರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಬರಾಕ್ ಕಣಿವೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ಕರೀಂಗಂಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಥರ್ಕಂಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 122 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕೃಷಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

