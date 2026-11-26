ನ.30ರಿಂದ ಡಿ.3ರವರೆಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ: ಶುಕ್ರವಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸೇವಾ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
Published : November 26, 2026 at 11:07 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ನವೆಂಬರ್ 30ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ಸರ್ಕಾರವು 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ರಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಕಲಾಪ ನಡೆಸುವಂತೆ ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದೆ. ಕಲಾಪದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು, ಎರಡೂ ಸದನಗಳ ಅಧಿವೇಶನವು 2026ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಅಧಿವೇಶನದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ರಿಜಿಜು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನವೆಂಬರ್ 30ರಿಂದ ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರವು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಲಿಮಿಟೇಶನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಹಿಳಾ ಕೋಟಾ ಮಸೂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸೇವಾ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವರು ಹಾಜರಿರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನವು ಡಿಲಿಮಿಟೇಶನ್ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 2026ರಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯ ಸಂಜೆ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಏಪ್ರಿಲ್ 17, 2026ರ ರಾತ್ರಿ ಡಿಲಿಮಿಟೇಶನ್ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಿತು. ಈಗ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನದಂದು, 'ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ'ದ 105 ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತ ಸಿಗಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇರಬಹುದೇ? ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಸತ್ತಿನ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದ ಕಲಾಪಗಳು ಮುಗಿದು ದಾಖಲೆಯ 105 ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಈ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ, ಸರ್ಕಾರವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿವೇಶನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತ ಸೂಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಕರೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಅಧಿವೇಶನವೊಂದನ್ನು ಕರೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ 14 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತ ಸೂಚನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 8ರಂದು ಸರ್ಕಾರ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದ ದಿನಾಂಕಗಳ ಇನ್ನೂ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
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