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ಉಕ್ರೇನ್​ ಒಡೆಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಹಡಗಿನ ದಾಳಿಗೆ ಭಾರತ ಖಂಡನೆ; ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಸಮನ್ಸ್​ ನೀಡಿದ ಕೇಂದ್ರ

ಭಾರತೀಯರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಹಡಗಿನ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ರಷ್ಯಾದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Govt Summons Russian Envoy Over Killing Of 4 Indians In Attack On Merchant Vessel In Ukraine's Odesa
ಉಕ್ರೇನ್​ ಒಡೆಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಹಡಗಿನ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಭಾರತ ಖಂಡನೆ (Ukrainian Navy)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 21, 2026 at 12:16 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಉಕ್ರೇನ್​ನ ಇಡೆಸ್ಸಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ನಾಲ್ವರು ಭಾರತೀಯರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ನೋಟಿಸ್​ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಚಾರ್ಜ್​ ಡಿ ಅಫೇರ್ಸ್​ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಈ ಕುರಿತು ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.

ಭಾರತೀಯರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಹಡಗಿನ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ರಷ್ಯಾದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಭಾನುವಾರ ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಕಡಲ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಾಗರಿಕ ನೌಕೆಯ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಸಿರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರಿದ್ದರು ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಆಂಡ್ರಿ ಸಿಬಿಹಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉಕ್ರೇನ್​ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಮೊದಲ ಘಟನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರದ ದಾಳಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ರಷ್ಯಾ​, ಗಿನಿಯಾ ಬಿಸ್ಸೌ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾದ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಎಂವಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಿಯೋ ಹೆಸರಿನ ಈ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಐವರು ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 17 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.

ಘಟನೆ ಖಂಡಿಸಿ ಸೋಮವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ, ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಸಾರ ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಭಾರತೀಯರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಓರ್ವನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಗಾಯಗೊಂಡ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಉಕ್ರೇನ್​ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಾಗರೀಕರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಗಾಯಾಳು ಶೀಘ್ರ ಗುಣಮುಖವಾಗಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಭಾರತವು ಇಂತಹ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವುದು, ಅಮಾಯಕ ನಾಗರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಸಂಚಾರ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದು ಖಂಡನೀಯ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿತು.

ಕೈವ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಷ್ಯಾದ ಕ್ಷಿಪಣಿಯೊಂದು ಟರ್ಕಿಯ ಒಡೆತನದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಿಯೋ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಹಡಗಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಒಟ್ಟು 10 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದ ಪಡೆಗಳು ಮೂರು ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ಗಿನಿಯಾ ಬಿಸ್ಸೌ ಧ್ವಜದಡಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಲಿಯೋ' ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗಿನ ಬಲಬದಿಗೆ (ಸ್ಟಾರ್‌ಬೋರ್ಡ್) ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ವಾಯುಪಡೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ನಾವಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಒಡೆಸ್ಸಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಒಡೆಸಾದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ನೌಕೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ; ನಾಲ್ವರು ಭಾರತೀಯರು ಸಾವು, ಓರ್ವ ಗಂಭೀರ, ಘಟನೆ ಖಂಡಿಸಿದ ಭಾರತ

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INDIANS IN ATTACK
UKRAINES ODESA ATTACK
VESSEL MV GOLDEN LEO
GOVT SUMMONS RUSSIAN ENVOY

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