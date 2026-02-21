ETV Bharat / bharat

ಸುಪ್ರೀಂ ತೀರ್ಪಿನ ಬಳಿಕದ ಅಮೆರಿಕ ಸುಂಕಗಳ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ

ಸುಂಕಗಳ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Govt Studying Developments And Implications', India On US Tariffs
ಸುಪ್ರೀಂ ತೀರ್ಪಿನ ಬಳಿಕದ ಅಮೆರಿಕ ಸುಂಕಗಳ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ (AFP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 21, 2026 at 10:16 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ ಸುಂಕದ ಕುರಿತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಸುಂಕಗಳ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಆಡಳಿತವು ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಹೊಸ ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಘೋಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಿಂದ 150 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆಮದು ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ರಂದು ಶ್ವೇತಭವನವು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೊಸ ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕದ ಆದೇಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಭಾರತ ಸೇರಿ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಇತರ ದೇಶಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಆದೇಶ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆಡಳಿತವು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಮಾತುಕತೆಯ ಸುಂಕ ದರಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಇತರ ಕಾನೂನು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು AFP ಶನಿವಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ಫೆಬ್ರವರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದವು.ಆ ಬಳಿಕ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಪರಸ್ಪರ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 25 ರಿಂದ 18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದರು. ಹೊಸ ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕ ಎಂದರೆ, ಭಾರತದ ಸುಂಕ ದರವು ಈಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಶೇಕಡಾ 18ರ ಬದಲಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಶ್ವೇತಭವನದ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹೌದು ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸುಂಕದ ದರವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನೂನು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಶೇ 10 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಹೊಸ ಶೇ10ರಷ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕವು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಾವತಿ ಸಮತೋಲನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

