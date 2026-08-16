ಮೈಲೇಜ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ E20 ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಚಾಲನೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು: ಕೇಂದ್ರ
E20 ವ್ಯಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯ, ವಾಹನದ ಮೈಲೇಜ್ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : August 16, 2026 at 9:12 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ವಾಹನದ ಮೈಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ. ಚಾಲನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಸಂಚಾರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ವಾಹನದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಟೈರ್ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣದ(ಎಸಿ) ಬಳಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇದು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶನಿವಾರ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯವು, E20 ವ್ಯಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಹನ ನೀಡುವ ಮೈಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮೈಲೇಜ್ ಇಂಧನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಚಾಲನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಸಂಚಾರ, ವಾಹನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಟೈರ್ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಎಸಿ ಬಳಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. E20 ವ್ಯಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮೈಲೇಜ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
Mileage depends on more than fuel alone. Driving habits, traffic, vehicle maintenance, tyre pressure and AC usage all play a role.— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) August 15, 2026
E20 has undergone extensive testing and validation, while real-world mileage depends on the overall driving and vehicle conditions.
E20: Tested.… pic.twitter.com/fQLnmfxtmf
ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಎಂಜಿನ್ ಬಾಳಿಕೆ, ಚಾಲನೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಪ್ರಾರಂಭ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ವಾಹನ ನಿಯತಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ E20 ಅನ್ನು ವ್ಯಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು E20ಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿವೆ. ಭಾರತ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಂಧನದೆಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಗ್ರಾಹಕರು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲಿನ ಮೈಲೇಜ್, ವಾಹನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ದೂರುಗಳಿರುವ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದೆ. ಕೆಲವು ವಾಹನಗಳು E20ನೊಂದಿಗೆ ಇಂಧನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.3-5ರಷ್ಟು ಕಡಿತ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿಜ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೈಲೇಜ್ ಚಾಲನಾ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಂಧನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ಕಳವಳಗಳನ್ನೂ ಅಲ್ಲಗಳೆದಿವೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸಲಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶವಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್, ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳಿಂದ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾದರಿಗಳು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, 80 ಡಿಸ್ಟಿಲರಿಗಳಿಂದ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಪೋಗಳು ಮತ್ತು ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳಿಂದ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು E20 ಮಾದರಿಗಳು ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಯಾದ ಮೂರು ಪಿಪಿಎಂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮಟ್ಟ ದಾಖಲಿಸಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ಮಾಲಿನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸೂಕ್ತವೇ? ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?