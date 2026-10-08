ದೇಶದ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಯುತ-ತಾರತಮ್ಯರಹಿತ ಪರವಾನಗಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಇದೆ: ಮಸ್ಕ್ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಪರವಾನಗಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪರವಾನಗಿದಾರರೂ ಭದ್ರತಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
Published : October 8, 2026 at 1:49 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕೆಲವು ಪ್ರಭಾವಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ನ ಉಪಗ್ರಹ ಸಂವಹನ ಸೇವೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಆರೋಪವನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ಸಂವಹನ ಪರವಾನಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಭದ್ರತಾ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದ ಮಸ್ಕ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಂವಹನ ಸಚಿವಾಲಯ, ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ನಂತಹ ಉಪಗ್ರಹ ಸಂವಹನ ಸೇವೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತವು ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯರಹಿತ ಪರವಾನಗಿ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
Unfortunately, we are being blocked by certain oligarchs in order to maintain their monopolistic chokehold on the Indian people. You can guess who they are … This is a crime against the people of India!— Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2026
ಭಾರತದ ಉಪಗ್ರಹ ಸಂವಹನ ಸೇವೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ನ್ಯಾಯಯುತತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯದ ಸೂಚಿಸುವ ಕೆಲವು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸಂವಹನ ಸಚಿವಾಲಯ, ಪರವಾನಗಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪರವಾನಗಿದಾರರೂ ಭದ್ರತಾ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವುದದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ದತ್ತಾಂಶದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ಸೇವೆಗಳು ವಿವಿಧ ಭದ್ರತಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ಸಂವಹನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಭೂ-ಸ್ಥಿರವಲ್ಲದ ಕಕ್ಷೆಯ ಉಪಗ್ರಹ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಮೂರು ಜಾಗತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಪಗ್ರಹ ಸಂವಹನ ಸೇವೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಮೂರೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭದ್ರತಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಅದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಕೋರುವ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಮೂರೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಚೌಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಅನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಆಧಾರರಹಿತ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ, ಕೆಲವು ನಿಯಂತ್ರಕ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮಸ್ಕ್ ಬುಧವಾರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು.
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