ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ 2026: ಸಾಲ-ಜಿಡಿಪಿ ಅನುಪಾತ ಶೇ 55.6ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ; ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ 3 ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪ
ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
By PTI
Published : February 1, 2026 at 12:57 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿರುವ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್, ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ.56.1 ರಷ್ಟಿದ್ದ ಸಾಲ-ಜಿಡಿಪಿ ಅನುಪಾತವನ್ನು 2027ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ.55.6 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರವು ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ (ಸಿಇಆರ್) 5,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು 16ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಶೇ. 41ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು.
ದೇವಾಲಯಗಳು, ಮಠಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ದಿವ್ಯಾಂಗರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಸಾಧನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಕೃತಕ ಅಂಗಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ನಿಗಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು 3 ಕರ್ತವ್ಯ:
ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಡುವೆ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಮೂರು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ತವ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಡಿಪಾಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮೊದಲ ಕರ್ತವ್ಯ - ಸುಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ:
ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಹಾಗೇ ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ಇದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಲಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಕರ್ತವ್ಯ: ಜನ ಕೇಂದ್ರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಎರಡನೇ ಕರ್ತವ್ಯವು ಜನರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನರ ಉದ್ಯೋಗ, ಆದಾಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಯ ಪ್ರವೇಶಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೇಶದ ಸಮೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಪಾಲುದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮೂರನೇ ಕರ್ತವ್ಯ: ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರವಾದ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಬ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವಕಾಶದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬ, ಸಮುದಾಯ, ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ವಲಯಗಳು ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
