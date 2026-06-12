ಡೀಸೆಲ್ ಮಾರಾಟ - ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ 200 ಲೀಟರ್ಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ: ಕಾಳಸಂತೆ ಮಾರಾಟ ತಡೆಯಲು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ!
ಸರ್ಕಾರವು ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ 200 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
By PTI
Published : June 12, 2026 at 4:55 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾಳಸಂತೆ ಮಾರಾಟವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರವು, ಪ್ರತಿವಾಹನಕ್ಕೆ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ 200 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮಾತ್ರವೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ (ಬಲ್ಕ್) ಬಳಕೆದಾರರು ಇಂಧನ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ 200 ಲೀಟರ್ಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೈಗಾರಿಕಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳು ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ವಾಹನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ PESO-ಅನುಮೋದಿತ ಕಂಟೇನರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಹಕ ಅಥವಾ ವಾಹನಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ 200 ಲೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಕೈಗಾರಿಕಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಗ್ರಾಹಕ ಪಂಪ್ಗಳಿಂದ ಇಂಧನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳಿಂದ ಇಂಧನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡೀಸೆಲ್ನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ಆದೇಶ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಐಒಸಿ, ಬಿಪಿಸಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ಪಿಸಿಎಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇ. 4.8 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಡೀಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ. 6.4 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಜೂನ್ 11 ರಂದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಡೀಸೆಲ್ (ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ) ಆದೇಶ - 2026ರನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳಿಂದ 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳು, ಸಾಗಣೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಮತ್ತು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಡೀಸೆಲ್ (ಡೀಸೆಲ್) ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು. ಬದಲಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗ್ರಾಹಕ ಪಂಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಅನ್ವಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ವಾಹನ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ಥೆ (PESO) ಅನುಮೋದಿತ ಕಂಟೇನರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಹಕ ಅಥವಾ ವಾಹನಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ 200 ಲೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಆದೇಶವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಧಿಕೃತ ಇಂಧನ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಅನಧಿಕೃತ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸರಬರಾಜುಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು 90 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ನ ಸಮಾನ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಿರಂತರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡುವುದು, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು, ಅನಧಿಕೃತ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಂತಹ ಇತರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆಡಳಿತಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
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