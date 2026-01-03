ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸಿದ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ: ಜಿಆರ್ಎಪಿ ಹಂತ 3 ರದ್ದು
ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ.
Published : January 3, 2026 at 11:22 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎನ್ಸಿಆರ್, ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ಪ್ರದೇಶದ ಜಿಆರ್ಎಪಿನ ಹಂತ 3 ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯ ದೈನಂದಿನ ಸರಾಸರಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇಳಿಕೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಬುಲೆಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಎಕ್ಯೂಐ ಮಟ್ಟ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಿಎಕ್ಯೂಎಂ ಉಪ ಸಮಿತಿಯು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಐಎಂಡಿ ಮತ್ತು ಐಐಟಿಎಂ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಕ್ಯೂಐ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ರಿಂದ ಇಡೀ ಎನ್ಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿಆರ್ಎಪಿ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಎಕ್ಯೂಐ 236 ಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಐಎಂಡಿ/ಐಐಟಿಎಂನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಕಳಪೆ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತದೆ.
1 ಮತ್ತು 2ನೇ ಹಂತ ಜಾರಿ: ಜಿಆರ್ಎಪಿ 3ನೇ ಹಂತ ತೆಗೆದರು ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಕ್ರಮ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಯೂಐ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಡೀ ಎನ್ಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತವೆ.
ಎನ್ಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಆರ್ಎಪಿ ಹಂತ-3 ಅನ್ನು ಪುನಃ ಹೇರುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಿಆರ್ಎಪಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 2 ಮತ್ತು 1ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಹಾಗೆಯೇ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ಎಕ್ಯೂಐ ಗುಣಮಟ್ಟ ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿ ಜಿಆರ್ಎಪಿ 3ನೇ ಹಂತ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಗರಿಕರು ಜಿಆರ್ಎಪಿಯ 2ಮತ್ತು 1ನೇ ಹಂತವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಕ್ಯೂಐ 500ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ದೆಹಲಿ ಗಾಳಿ; ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ
ಕಳಪೆ ವರ್ಗದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆದ ದೆಹಲಿ ವಾಯು: ನರ್ಸರಿಯಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಶಾಲೆಗಳು ಬಂದ್