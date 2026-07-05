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ಇನ್​ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಜಾಹೀರಾತು: ತಕ್ಷಣ ಅಳಿಸುವಂತೆ ಮೆಟಾಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚನೆ

ಇನ್​ಸ್ಟಾ, ಫೇಸ್​ಬುಕ್​, ವಾಟ್ಸ್​​ಆ್ಯಪ್​​ನ ಮಾತೃಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮೆಟಾಗೆ ನೋಟಿಸ್​ ಜಾರಿ. ಭಾರತದ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸೂಚನೆ.

child sexual abuse in instagram
ಮೆಟಾ ಲೋಗೋ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 5, 2026 at 4:24 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಶಗಳುಳ್ಳ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್​​ಗಳನ್ನು ಇನ್​​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಧೈತ್ಯ ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಂಶಗಳುಳ್ಳ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್​​ಗಳು ಪ್ರಚಲಿತ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​​ನಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಮಾತೃಸಂಸ್ಥೆ ಮೆಟಾಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್​, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಶನಿವಾರ ನೋಟಿಸ್​ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಕುರಿತು ಮುಂದಿನ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡುವಂತೆಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಕುರಿತು ಮೆಟಾಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಐಟಿ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಮರುದಿನವೇ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಮೆಟಾದ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಬಿಬಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಗಂಭೀರ ಲೋಪವಾಗಿದೆ. ಮೆಟಾದ ಜಾಹೀರಾತು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್​ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಬಿಬಿಸಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​​ನಲ್ಲಿ 'ರೇಪ್ ವಿಡಿಯೋ' ಮತ್ತು 'ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ' ನಂತಹ ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಎಡತಾಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್​ಗಳ ಮಾರಾಟ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಆರೋಪಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ಮೆಟಾ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಯಾವ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತರ ಬಯಸಿದೆ.

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ನೀತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಅಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ಅವುಗಳಿಂದ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಇಂಟರ್‌ಪೋಲ್‌ನಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ.

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