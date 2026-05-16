ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 3 ರೂ. ವಿಂಡ್​ಫಾಲ್​ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ: ಡೀಸೆಲ್, ಎಟಿಎಫ್ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ

Windfall Tax On Petrol Exports
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 3 ರೂ. ವಿಂಡ್​ಫಾಲ್​ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 16, 2026 at 9:29 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ 3 ರೂ. ವಿಂಡ್​ಫಾಲ್​ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಲೀಟರ್‌ಗೆ 16.5 ರೂ.ಗೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಟರ್ಬೈನ್ ಇಂಧನದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಲೀಟರ್‌ಗೆ 16 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಶನಿವಾರ ಅಂದರೆ ಮೇ 16ರ ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೆಸ್ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸುಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಶುರುವಾದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ 3 ರೂ.ಗೆ ವಿಶೇಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ (SAED) ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು ಲೀಟರ್‌ಗೆ 23 ರೂ.ನಿಂದ 16.5 ರೂ.ಗೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಟರ್ಬೈನ್ ಇಂಧನವನ್ನು ಲೀಟರ್‌ಗೆ 33 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಂದು ಸರ್ಕಾರ ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 21.50 ರೂ. ಮತ್ತು ಎಟಿಎಫ್ ಮೇಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 29.5 ರೂ. ರಫ್ತು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ರಂದು ನಡೆದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಲೀಟರ್‌ಗೆ 55.5 ರೂ. ಮತ್ತು ಲೀಟರ್‌ಗೆ 42 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರಂದು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಇರಾನ್​ -ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ ಇಂಧನದ ದೇಶೀಯ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಈ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿದ್ದರಿಂದ, ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದಾಗಿ ರಫ್ತುದಾರರು ಅನಗತ್ಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಸುಂಕ ದರ ಏರಿಕೆಯು ಹೊಂದಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದವು. ಇದು ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತೀಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 100 ಅಮೆರಿಕನ್​ ಡಾಲರ್​ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 73 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್​ ಆಗಿತ್ತು. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದೇಶೀಯ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ವಿಂಡ್ ಫಾಲ್​ ತೆರಿಗೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

