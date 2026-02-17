ETV Bharat / bharat

ದೇಶದಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬ್ಯಾನ್?​: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಹಾಕಿದೆ. 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

SOCIAL MEDIA AGE RESTRICTIONS
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 17, 2026 at 6:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಸೈಬರ್ ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಸನವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ವಯಸ್ಸಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಐಟಿ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಯೋಮಾನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ: ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೇಜೋವಧೆ, ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್‌ಗಳು, ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ವಯೋಮಾನದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲು ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳೇನು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್‌ಗಳಿಂದಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಾನಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಲವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ನೆಲದ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಕಡ್ಡಾಯ: ನೆಟ್‌ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಮೆಟಾ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ. ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಬಂಧ ರೂಪಿಸಲು ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ವಯೋ ಆಧಾರಿತ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರ್ಸನಲ್​ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ (ಡಿಪಿಡಿಪಿ) ಕಾಯ್ದೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ನಿಯಮ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧವಿದೆ?: 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಈ ಪ್ರಾಯದ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​, ಫೇಸ್​ಬುಕ್​, ಟಿಕ್​ಟಾಕ್​ನಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡದಂತೆ ವಯೋಮಿತಿ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮೊಬೈಲ್​ ಗೀಳು, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಆನ್​ಲೈನ್​ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ಕೂಡ 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಬ್ರಿಟನ್​ ಕೂಡ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಅಸ್ಸಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆಗೆ ವಯೋಮಿತಿ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮದ್ರಾಸ್​ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಕೂಡ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

ASHWINI VAISHNAW
AI SUMMIT
SM AGE RESTRICTION
ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬ್ಯಾನ್
SOCIAL MEDIA AGE RESTRICTIONS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.