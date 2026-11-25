54,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 6 ಬ್ರೌನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅನಿಲ ಆಧಾರಿತ ಯೂರಿಯಾ ಪ್ಲಾನ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತು: ಇದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ಬ್ರೌನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ. ಇದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
Published : November 25, 2026 at 7:27 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ರಸಗೊಬ್ಬರ ಆಮದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಲು ದೇಶವು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ನೀತಿಯ ಅಡಿ 54,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆರು ಬ್ರೌನ್ಫೀಲ್ಡ್ (ಹಳೆಯ ಘಟಕಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಥವಾ ನವೀಕರಣ) ಅನಿಲ ಆಧಾರಿತ ಯೂರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜುಲೈ 30ರಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾದ '2026ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೂರಿಯಾ ಹೂಡಿಕೆ ನೀತಿ' (NIPU), ಹೊಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ (ಹೊಸ ಘಟಕಗಳು) ಮತ್ತು ಬ್ರೌನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. NIPU-2026 ಅಡಿ ಬಂದಿದ್ದ 18 ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರೌನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಯೂರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಪಿಟಿಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು:
ಚೆನ್ನೈನ ಎಂಎಫ್ಎಲ್-ಮದ್ರಾಸ್ (MFL-Madras), ಪಂಜಾಬ್ನ ಎನ್ಎಫ್ಎಲ್ ನಂಗಲ್ (NFL Nangal), ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಎಫ್ಎಲ್-ಶಹಜಹಾನ್ಪುರ (KFL-Shahjahanpur), ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್-ಪನಾಗಢ್ (Matix-Panagarh), ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಎಫ್ಸಿಎಲ್ ಗಡೆಪನ್ (CFCL Gadepan) ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಐಐಪಿಎಲ್-ಜಗದೀಶ್ಪುರ (IIPL-Jagdishpur).
ಎಂಎಫ್ಎಲ್-ಮದ್ರಾಸ್: ಇದು 60 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹಳೆಯದಾದ ಘಟಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಘಟಕವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ, ಅಧಿಕ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಎನ್ಎಫ್ಎಲ್ ನಂಗಲ್: ಇದು 1978ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ, ವಾರ್ಷಿಕ 4.73 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹಳೆಯ ಘಟಕದ ಬದಲಿಗೆ 12.7 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಧುನಿಕ ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
ಕೆಎಫ್ಎಲ್-ಶಹಜಹಾನ್ಪುರ: ಇದು 1995ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಘಟಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕ್ರಿಭ್ಕೊ (KRIBHCO) ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸಹಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್-ಪನಾಗಢ್: ಇದು 2017ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಘಟಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯೂರಿಯಾ ಘಟಕವಿದ್ದು, ಹೊಸ ಘಟಕವು ರಾಜ್ಯದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ಸಿಎಫ್ಸಿಎಲ್ ಗಡೆಪನ್: ಇದು 1994ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಖಾಸಗಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
ಐಐಪಿಎಲ್-ಜಗದೀಶ್ಪುರ: ಇದು 1988ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ 12.7 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
ಬ್ರೌನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಭೂಮಿ, ನೀರು-ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅನುಕೂಲವಿದೆ. ಇದು ಯೋಜನೆಗಳ ವೇಗದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ದಕ್ಷತೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೂಡಿಕೆ: ಪ್ರತಿ ಬ್ರೌನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸುಮಾರು 9,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರು ಘಟಕಗಳು ಸುಮಾರು 54,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ, ಈ ನೀತಿಯು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 12-16% ಲಾಭವನ್ನು (ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ) ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ದರದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ದರ ಏರಿಳಿತದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ (ಮಿಟಿಗೇಶನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂ) ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ರೌನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಕೂಲಗಳಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ 225 ಕೋಟಿ ರೂ. ಅಥವಾ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,800 ಕೋಟಿ ರೂ. ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನೀತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಂಪುಟ ಸಮಿತಿಯು ಜುಲೈ 15ರಂದು NIPU-2026ಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ನೀತಿಯು ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚದ ಅಂಶವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸುಮಾರು 8% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೌನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರಗಳು ಸುಮಾರು 14% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಜನವರಿ 2, 2013ರಂದು ಘೋಷಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2014ರಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾದ 'ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ನೀತಿ-2012'ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 12.7 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆರು ಹೊಸ ಯೂರಿಯಾ ಘಟಕಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದವು. ಇದರಿಂದ 76.2 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಯಿತು.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮಗಳಾಗಿದ್ದವು. ತೆಲಂಗಾಣದ ರಾಮಗುಂಡಂ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗೋರಖ್ಪುರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಸಿಂದ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದ ಬರೌನಿ. ಇನ್ನು ಎರಡು ಖಾಸಗಿ ಘಟಕಗಳಾಗಿದ್ದವು: ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ನ ಪನಾಗಢ್ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಚಂಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ನ ಗಡೆಪನ್-III.
ಹಾಲಿ ಇರುವ 25 ಅನಿಲ ಆಧಾರಿತ ಘಟಕಗಳಿಗಾಗಿ ಮೇ 25, 2015ರಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾದ 'ಹೊಸ ಯೂರಿಯಾ ನೀತಿ-2015', 2014-15ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ 20-25 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯೂರಿಯಾ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
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