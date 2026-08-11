10, 20 ರೂ. ಮುಖಬೆಲೆಯ ಪಾಲಿಮರ್ ನೋಟು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ
ಪಾಲಿಮರ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆರ್ಬಿಐ ಶಿಫಾರಸಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : August 11, 2026 at 4:22 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ 10 ಮತ್ತು 20 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ 1 ಬಿಲಿಯನ್ (100 ಕೋಟಿ) ಪಾಲಿಮರ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ)ನ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡಳಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಯ್ದೆ, 1934 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 25 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ತಲಾ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ 100 ಕೋಟಿಯ 10 ಮತ್ತು 20 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ ಪಾಲಿಮರ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಂತರ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರವು, ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. ಆರ್ಬಿಐ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪಾಲಿಮರ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಈಗಿರುವ ಕಾಗದ ನೋಟುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಟುಗಳ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಮರ್ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ನಿಖರವಾದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಗಲಬಹುದಾದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬದ ಇಳಿಕೆ: ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು, ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (CPI) ಆಧಾರಿತ ಸರಾಸರಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು 2023-24ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 5.4 ರಿಂದ 2024-25ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 4.6 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು 2025-26ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 2.1 ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ, ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳು, ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಿಂದಾಗಿ 2026-27ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇ. 3.9 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಹಣದುಬ್ಬರ ಗುರಿಯಾದ ಶೇ. 4 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ಮಂಡಳಿಯ 56ನೇ ಸಭೆಯು ಎರಡು ದರಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 18, ಮೆರಿಟ್ ದರ ಶೇಕಡಾ 5 ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಕೆಲವು ಸರಕು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 40 ರ ವಿಶೇಷ ಡಿ-ಮೆರಿಟ್ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಸದನಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲಿನ ದರಗಳನ್ನು ಶೇ.28 ರಿಂದ ಶೇ.18 ಕ್ಕೆ, ಶೇ.18 ರಿಂದ ಶೇ. 12 ಅಥವಾ ಶೇ. 5 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶೇ. 12 ರಿಂದ ಶೇ. 5/ಶೇ./ಶೇ.0 ರಷ್ಟಿವೆ.
"ಇದಲ್ಲದೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ರಫ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಲಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಲವಾರು ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೂಲ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು (BCD) ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ 2026-27ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಚ್ಚಾ ಪಾಮ್ ಎಣ್ಣೆ, ಕಚ್ಚಾ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಿಸಿಡಿ ಕಡಿತ, ಕೃಷಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಸೂರ್ ಮೇಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿತ, ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: