ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಸುಂಕರಹಿತ 10 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಆಮದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತು
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರ ವರೆಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕಚ್ಚಾ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸುಂಕರಹಿತವಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.
Published : August 21, 2026 at 7:10 AM IST|
Updated : August 21, 2026 at 7:16 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಗಣಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರ ವರೆಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕಚ್ಚಾ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸುಂಕವಿಲ್ಲದೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಮಿತಿ ಹೇರುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊಂದಿದೆ.
ಅ.31ರ ವರೆಗೆ ಸುಂಕ ದರ ಕೋಟಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಸುಂಕರಹಿತ ಸಕ್ಕರೆ ಆಮದಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಕಚ್ಚಾ ಸಕ್ಕರೆಯ ಆಮದು ನೀತಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಗುರುವಾರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Government has allowed duty-free import of up to 10 lakh metric tonnes (MT) of raw sugar under the Tariff Rate Quota (TRQ) scheme till October 31, 2026. pic.twitter.com/bJJcOOEAjm— ANI (@ANI) August 20, 2026
ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಬಂದಿದೆ. 2026-27ರ ಋತುವಿಗೆ ಮುನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ದಾಸ್ತಾನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ದರಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿವೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಸರಾಸರಿ ಸಕ್ಕರೆ ದರ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ 5,400-5,500 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ 3,900 ರೂ. ಇತ್ತು ಎಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 18ರಂದು ಸುಮಾರು ಶೇ.13ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆ.ಜಿಗೆ 52.30 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 46.34 ರೂ. ಇತ್ತು.
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ, ದಸರಾ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳು ಮುಂದಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ನಡುವೆ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಬಳಸುವ ಬೃಹತ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ದಾಸ್ತಾನು ಮಿತಿಯನ್ನೂ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಅಂಥವರ ದಾಸ್ತಾನನ್ನು 15 ದಿನಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
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