ಇಂದೋರ್ ಕಲುಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ; ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
ಜನರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
By PTI
Published : January 17, 2026 at 4:22 PM IST
ಇಂದೋರ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ದೇಶದ ಸ್ವಚ್ಛನಗರಿ ಇಂದೋರ್ ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನ ಮಾರಾಣಾಂತಿಕ ಘಟನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಕಾರಣ. ಇದು ನಗರ ಮಾದರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದೋರ್ನ ಭಾಗೀರಥಪುರದಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ವಾಂತಿಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಇಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ, ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ದು, ಶುದ್ಧ ನೀರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಕ್ಕು ಎಂದರು.
ಇದೆ ವೇಳೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದ ಅವರು, ಇಂದೋರ್ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಜನರನ್ನು ಬೆದರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿತು ಪಟ್ವಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಉಮಾಂಗ್ ಸಿಂಘರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ, ಬಾಂಬೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಾಲ್ವರು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಅವರು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾಗೀರಥಪುರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಮೃತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಜನರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಇದೀಗ ಮೂಡುತ್ತಿರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರೆ, ನಗರದ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಶುದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇಂದೂರ್ ಜನರು ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಸೇವನೆ ಬಳಿಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಗರದ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಇಂದೋರ್ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಗರಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಇಂದೋರ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾರಾದರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಬೇಕಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರಲಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಜನರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಜನರು ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಂವೇದನಾಶೀಲ ವರ್ತನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಭಾಗೀರಥಪುರದ ಜನರ ಜೊತೆಗಿದ್ದು, ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯದ ಭರವಸೆ ಸಿಗುವವರೆಗೆ, ಕಾರಣಕರ್ತರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಇಂದೋರ್ ಭೇಟಿ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಬ ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪ ಅಲ್ಲಗಳೆದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ನಾವು ವಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ. ಜನರು ಕಲುಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
ಇಂದೋರ್ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಪ್ರಕರಣ: 8 ಮಂದಿ ಸಾವೆಂದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 18 ಮಂದಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ