ETV Bharat / bharat

ಅಶ್ಲೀಲ ಕಂಟೆಂಟ್​ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 5 ಒಟಿಟಿ ಬ್ಯಾನ್​ ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

ಅಸಭ್ಯ ಮತ್ತು ಅಶ್ಲೀಲ ಕಂಟೆಂಟ್​​ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಐದು ಒಟಿಟಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬ್ಯಾನ್​ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

OBSCENE CONTENT
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 25, 2026 at 10:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಒಟಿಟಿ ಫ್ಲಾಟ್​ ಫಾರ್ಮ್​​ಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಸಮರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತೆ ಅಂತಹ 5 ಒಟಿಟಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ, MoodXVIP, Koyal Playpro, Digi Movieplex, Feel ಮತ್ತು Jugnu ಎಂಬ ಒಟಿಟಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಯಮಗಳು- 2021 ಮತ್ತು ಅಶ್ಲೀಲತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು ಈ ನಿಯಮಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ- 2000 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 69A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದು, ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು: ಈ ಹಿಂದೆಯೂ 2025ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಮತ್ತು ಅಸಭ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು 25 ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಅಂದು ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೊಳಗಾದ ಒಟಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ Ullu, ALTT, Big Shots App, NeonX VIP ಮತ್ತು Desiflix ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಇದ್ದವು. ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 67 ಮತ್ತು 67A, ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 292 ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಅಸಭ್ಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ (ನಿಷೇಧ) ಕಾಯ್ದೆ- 1986 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಅನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಒಟಿಟಿಗಳು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆ 2000 ಮತ್ತು ಐಟಿ (ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕೋಡ್) ನಿಯಮಗಳು 2021 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿ 26 ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 14 ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು (ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನ 9 ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್‌ನ 5) ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

OTT PLATFORMS BLOCKED LIST
OTT PLATFORMS BANNED IN INDIA
UNION GOVERNMENT BLOCKS OTT
OBSCENE CONTENT STREAMING IN OTT
OBSCENE CONTENT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.